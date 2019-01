Fuchs: Ministrica bi sve htjela odmah, a ja sam za kvalitetu...

Radovan Fuchs i ja se poznajemo dugo te smo spremni završiti sve obaveze bez epiloga kakvi su bili u sabornici, rekla je jučer ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Odgovorila je time na pitanje o povišenim tonovima između nje i koordinatora Ekspertne radne skupine na sjednici u srijedu, o čemu je pisao portal srednja.hr.

Naime, Divjak i Fuchs, kako neslužbeno saznajemo, posvadili su se oko kurikuluma za povijest. Naime, iako su nove radne skupine nakon provedenog e-savjetovanja s javnošću samo trebale doraditi kurikulume za osnovne škole i gimnazije, skupina za povijest, saznajemo, ispisala je novi koji ne uvodi nikakve novosti u način učenja i podučavanja, nego vraća “bubanje” i gomilu podataka u gradivo.

Ministrica se navodno tome usprotivila, a Fuchs zahtijevao da se kurikulum preda u najnovijem obliku. Kako saznajemo, njih dvoje sjest će ponovno u ponedjeljak. Istaknimo kako je većina radnih skupina posao završila te su poslani u tisak u Narodne novine.

No rok je za sve kurikulume bio 15. siječnja, kako bi do kraja mjeseca sve bilo spremno za pripremu udžbenika, za koje nakladnici trenutačno imaju rok do 1. ožujka. Zbog izuzetno kratkih rokova stoga se vjerojatno i dižu tenzije, no ministrica Divjak i jučer je ponovila kako neće biti nikakvih zapinjanja te da reforma ide planiranim tokom.

- Rok od 15. siječnja nikad nisam istaknuo kao konačan, no ministrica bi željela da se sve rješava odmah, ali ja sam u prvom redu za kvalitetu i želim se pobrinuti da opet ne donesemo nešto oko čega će se lomiti koplja - istaknuo je za 24sata Radovan Fuchs.

Kurikulum za hrvatski jezik treba biti potvrđen do kraja vikenda, a idući tjedan bi trebali u tisak i preostali. Fuchs ističe i kako nema straha hoće li biti vremena za kvalitetnu izradu udžbenika jer se radi o iskusnim izdavačima.

