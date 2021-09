Počela je škola. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs posjetio je škole u Zadarskoj županiji gdje je svima poželio sretan početak nove školske godine koja je krenula uz nešto blaže korona mjere nego lani.

U školi od 8 do 17

Potom je rekao kako se ide u veliki reformski zahvat u smjeru da sva djeca idu na cjelodnevnu nastavu.

- Reformski proces ide u smjeru da sva djeca idu na cjelodnevnu nastavu, na boravak u školama. On će biti minimalno do 15 sati, a ako lokalna sredina odluči, postoji mogućnost produžetka do 17 sati - rekao je.

