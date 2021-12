Jedom obranjen doktorat je obranjen. Ako ga se oduzima, postoji procedura oduzimanja. Ako ga ne oduzimate, onda je on obranjen i ne možemo razgovarati o nekim ispravljanjima. Osječko sveučilište ima određenu autonomiju u svojim odlukama, no nema striktnog zakona o tome. Oni mogu donijeti odluku, no nisam čuo da se disertacija ispravlja, komentirao je u četvrtak ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs odluku Povjerenstva osječkog sveučilišta o doktoratu Vice Mihanovića, inače svog stranačkog kolege.

Proljetos je, naime, na vidjelo izašlo da je doktorat šefa splitskog HDZ-a, koji je ovaj obranio na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prije dvije godine, na više mjesta plagiran. Osim što su dijelovi doktorata ispisani bez navođenja jasnog izvora (što je propisano čak i pravilnikom samog osječkog sveučilišta), navode se i neke potpuno besmislene rečenice. Mihanović, koji je proljetos bio i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, doktorirao je s temom "Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja", a danas je predavač na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Budući da se nije moglo ignorirati postojanje plagiranog doktorata, Sveučilište u Osijeku formiralo je posebno Povjerenstvo za provjeru doktorata Vice Mihanovića, kojem je na čelu professor emeritus riječkog sveučilišta Vinko Kandžija. Povjerenstvo je ovih dana donijelo dosad nečuvenu odluku u akademskoj zajednici: Mihanovićev doktorat je znanstveno validan, no ima stvari koje se trebaju dopuniti i doraditi. A tih ispravaka je bilo toliko da su predložili da se čak napravi poseban umetak koji bi se ubacio u taj doktorat. Takva praksa zaista je nečuvena među znanstvenicima. Osim toga, odgovornom za ove propuste proglasili su Mihanovićevu mentoricu prof. Ivanu Barković Bojanić.

Ministarstvo je u petak i za portal Telegram potvrdili kako je "utvrđeno da nema odredbi koje bi dale pravnu osnovu za donošenje navedene odluke".

Među onima koji su otvoreno kritizirali ovakvu odluku, ali i činjenicu da su doktorati postali pravi trend među političarima, bez ikakvog znanstvenog opravdanja, je i bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

- Sveučilište u Osijeku i rektor skrivaju se iza paragrafa i pravilnika. Suština je da se političari kite akademskim stupnjevima, a pojedini mentori, dekani i rektori, koji su i sami često stranački ljudi, to im omogućuju. Ovakvo prostituiranje znanosti je moguće zato što su pojedini mentori ljudi koji nisu znanstvenici i nemaju ljudskoga integriteta, a i zato što kandidati-političari na doktorat gledaju kao još jednu stepenicu u svojem političkom usponu i za znanost im se fućka - napisala je ona na svojoj Facebook stranici.