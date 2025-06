Fuchs: Smiješno što se sindikati žele opet miriti. Eventualni štrajk neće ugroziti mature

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u četvrtak je rekao da to što se sindikati po treći put žele miriti s Vladom po pitanju osnovice je smiješno, ali da će se ponovno sastati ako to žele, istaknuvši da održavanje državne mature nije ugroženo.

Tri obrazovna sindikata – Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama (NSZSŠ) i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO) najavila su prije nekoliko dana pokretanje novog mirenja s Vladom, a u slučaju neuspješnog mirenja – novi štrajk idući tjedan.

"Vlada je ponovno pokrenula pregovore oko osnovice, a sindikati traže ponovno po treći put mirenje po potpuno istim stvarima", kazao je Fuchs nakon sjednice Vlade. Rekao je i da su se već dva put mirili oko osnovice i svaki put je bilo isto.

"Sindikati su imali i neke druge zahtjeve, i mi smo nekima bili skloni udovoljiti, a oni su odbili naše ponude", dodao je.

Kazao je i da sindikati ovo rade samo zato kako se ne bi mogla problematizirati zakonitost štrajka. Mislimo da je pokretanje mirenja po pitanju pregovora oko osnovice, u trenutku kada Vlada pokreće pregovore upravo oko te osnovice, u principu bespredmetno, ali ako se oni žele ponovno miriti po potpuno istoj stvari, što se nas tiče možemo se ponovno sastati, ali to postaje smiješno", rekao je Fuchs.

Kazao je i da ono što je Vlada nudila sindikatima, sada zbog protoka vremena više nije moguće. Objasnio je kako se to odnosi na odgodu reforme strukovnog obrazovanja.

"Jasno i glasno sam rekao da je tu odluku bilo moguće donijeti do 15. svibnja", rekao je.

Objasnio je da se upisivanja učenika iz osnovnih u srednje škole radi elektronski. "Neću reći da je nakon 15. to nemoguće do kraja, ali raditi tako nešto značilo bi da moramo cijeli sustav okrenuti kompletno naopačke i da upisa u tom slučaju ne bi bilo do rujna", rekao je.

Kazao je i da Državna matura nije ugrožena. "Što se toga tiče, roditelji mogu biti mirni, to smo mi svi skupno posložili tako kako jest. Eventualno bi se moglo nešto raditi po pitanju zaključivanja ocjena u srednjim školama", rekao je.

Dodao je da su se učitelji u osnovnim školama izjasnili protiv štrajka i da ga tamo neće biti. Ponovio je da vrijeme provedeno u štrajku Vlada nije platila, a hoće li ga platiti netko drugo to ne zna i neće ulaziti u to. Kazao je ako ponovno bude štrajk da će Vlada ostati dosljedna i neće platiti dane provedene u štrajku. Napomenuo je da prosjek isplate plaća u ovom mjesecu ulazi u prosjek isplate plaće za sedmi i osmi mjesec kad nema škole. "Sve je jasno i neka članstvo dobro promisli tko ih je uvalio u ovaj štrajk", poručio je Fuchs.