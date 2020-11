Fuchs: Sva sveučilišta i fakulteti su spremni u 24sata prijeći na online nastavu, stanje stabilno

Broj zaraženih studenata i zaposlenih na sveučilištima ne prelazi po jedan posto, a online nastava povlači i to da se studenti uglavnom vraćaju kući, što može utjecati na širenje zaraze, kazao je ministar obrazovanja

<p><strong>Na zagrebačkom sveučilištu</strong>, gdje je oko 70.000 studenata, te više od 7000 zaposlenih, trenutno je evidentirano 235 studenata, što je 0,3 posto populacije. Među zapoleslenima je 90 oboljelih, od kojih je 35 među nenastavnim osobljem, iznio je ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> na konferenciji za medije najnovije podatke vezane uz Covid-19 u obrazovnom sustavu.</p><p>U Dubrovniku je tako jedan pozitivni student i jedan nastavnik, <strong>u Osijeku 67 studenata i 14 zaposlenih</strong>, na Sveučilištu Sjever je 20 pozitivnih studenata, te nitko među nastavnicima, na splitskom sveučilištu oboljelo je 30 studenata, a taj broj, kazao je ministar, varira na tjednoj bazi, između 15 i 30 studenata.</p><h2>'Podržat ćemo argumentiranu odluku o prelasku na online'</h2><p>- U Splitu imaju dobru suradnju s tamošnjim zapovjednikom policije koja im pomaže da upozoravaju studente u kampusu da se ne okupljaju i krše mjere. Studenti, kako smo informirani, poštuju mjere - kazao je Fuchs, ističući:</p><p>- Moram reći da u suradnji s Nacionalnim stožerom stalno razgovaramo o mogućim mjerama, mi imamo sustav koji je velik i pokušavamo sve pripremati na vrijeme. U komunikaciji smo s osnovnim, srednjim školama i fakultetima. Prema podacima s hrvatskih sveučilištima, <strong>među studentskom populacijom i zaposlenima</strong>, stanje je relativno dobro, no sva sveučilišta i fakulteti su spremni prijeći na online nastavu u 24 sata. Sve je pripremljeno, već sad se primjenjuje hibridni pristup poučavanju, npr. u Rijeci, nastavnici su u predavaonici, a studenti online. Pula je već dulje vrijeme na online nastavi, oni su relativno mali, danas imaju pet oboljelih među zaposlenima.</p><p>Sva sveučilišta, istaknuo je ministar, izrijekom navode da su spremni u 24sata prijeći na online. Kod nekih fakulteta, poput medicine ili veterine, to će donekle komplicirati izvođenje nastave, a prema zadnjim podacima, na online nastavu prelazi u <strong>Građevinski fakultet u Zagrebu</strong>.</p><h2>U školama situacija bolja nego prije dva tjedna</h2><p>- Kad promatramo ukupnu situaciju, treba procijeniti kakve će rezultate polučiti generalno proglašavanje online nastave - to bi prvenstveno bilo smanjenje pritiska na zdravstveni sustav. Treba imati na umu da u svim gradovima ne studiraju samo studenti iz tih gradova. U slučaju prelaska na online, <strong>oko 20.000 studenata otišlo bi kući</strong> - pa i tu komponentu treba uzeti u obzir, što se tiče miješanja i širenja zaraze. Situacija nije dramatična na sveučilištima, no ako netko donese argumentiranu odluku, mi možemo preporučii sveučilištima da to naprave - kazao je Fuchs, a na to su podsjetili i drugi članovi Stožera, ministri Davor Božinović i Vili Beroš - da je najvažnije situaciju dobro pratiti na lokalnoj razini, te situaciju prilagođavati lokalnim potrebama.</p><p>U osnovnim i srednjim školama, istaknuo je ministar Fuchs, situacija je stabilnija nego u visokom školstvu u smislu pozitivne djece i zaposlenih. Od 1. studenog bilježi se stabilna situacija, te se uočava pad broj pozitivne djece. Tako je 28. listopada bilo 1440 oboljelih učenika, a danas ih je 1119.</p><p>A kako je pojasnio u izjavi za N1 nakon presice Stožera, zasad još nema definitivne odluke o pomicanju početka nastave za srednjoškolce kako bi izbjegli gužve u javnom prijevozu. No to bi bilo vrlo korisno gdje god se može primijeniti, ne samo u Zagrebu, smatra.</p><h2>'Škole nisu epidemiološke bombe!'</h2><p>- U Zagrebu dosta škola rade u dvije smjene zbog potresa i tamo se to ne može primijeniti. Nastava može početi baš u 11 sati, ali ako se izbjegne baš onaj udarni jutarnji dio, korisno je - dodao je Fuchs koji smatra kako se zaraza <strong>sigurno brže širi među učenicima </strong>viših razreda osnovne, te u srednjoj školi. Među njima i najviše asimptomatskih slučajeva, onih koji su zaraženi, ali nemaju simptome bolesti, te stoga mogu biti i prenosioci. </p><p>- U đačkoj populaciji broj asimpomatskih je sigurno relativno mali, podaci koje mi obradimo i proanaliziramo, pokazuju da smo su svega 22 razredna odjela, na njih više od 20.000, imali dva ili više pozitivnih, nikad više od pet, a najviše je oboljelih bilo po jedan učenik. To ukazuje da nema internog prijenosa u školi i da su se inficirali vani,<strong> u najvećem broju slučajeva kod kuće</strong>. Škole sasvim sigurno nisu epidemiološke bombe - dodao je. </p><p>Fuchs je kazao i kako će se posljedice ove kovid krize sigurno <strong>osjetiti na generacijama učenika</strong>, kako na njihovo znanje, tako i na psihofizičko stanje. Stoga je najvažnije zadržati nastavu u školama, licem u lice, a ministarstvo će osigurati da se osiguraju najbolji uvjeti za to.</p><p>- Ako radimo usporedbu s ratnom situacijom, kad smo nastavu organizirali u podrumima, moram reći da je ovo nova, nedoživljena situacija. Tad smo imali poznatog neprijatelja i vidljivu opasnost, a sad imamo nevidljivog neprijateljać i opasnost - zaključio je Fuchs.</p>