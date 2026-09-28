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Fuchs: Zbog štrajka će učenicima biti opravdana kašnjenja

Piše HINA,
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Fuchs: Zbog štrajka će učenicima biti opravdana kašnjenja
Zagreb: Objava pocetka suradnje i uspostave studijskog programa posve´cenog izradi i razvoju videoigara. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ako učenik kasni zbog nekih problema u prometu dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je u ponedjeljak da Ministarstvo nije izdalo posebne upute zagrebačkim školama, odnosno ravnateljima zbog štrajka radnika ZET-a te dodao da će, kao i inače, svaki izostanak i kašnjenje učenika morati opravdati.

"Nismo izdali nikakve upute. Ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, kao i svi nastavnici i učitelj. I do sada je bilo, ako učenik kasni zbog nekih problema u prometu dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada“, rekao je Fuchs.

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Naglasio je da će se, kao i inače, svako kašnjenje i izostanak morati pravdati. "Nismo izdali nikakvo automatsko opravdanje", rekao je ministar na događaju kojim je obilježen početak suradnje i uspostave studijskog programa posvećenog videoigrama u Zagrebu.

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Komentari 12
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