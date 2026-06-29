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Furio Radin: 'Opstao sam jer nisam imao šefa, a nasljedniku sam rekao da čuva leđa'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 4 min
Furio Radin: 'Opstao sam jer nisam imao šefa, a nasljedniku sam rekao da čuva leđa'
24sata Zagreb: Saborski zastupnik Furio Radin otišao u mirovinu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin (76) otišao je u političku mirovinu nakon što je gotovo 34 godine zastupao talijansku nacionalnu manjinu. Kaže da se nije umorio

S Furijem Radinom razgovarali smo o tome što će raditi nakon saborske karijere, zašto nije dočekao kraj mandata i je li mu to što je psiholog po struci pomoglo da izdrži tri desetljeća u parlamentarnim klupama.

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