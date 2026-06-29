Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin (76) otišao je u političku mirovinu nakon što je gotovo 34 godine zastupao talijansku nacionalnu manjinu. Kaže da se nije umorio
EKSKLUZIVO PLUS+
Furio Radin: 'Opstao sam jer nisam imao šefa, a nasljedniku sam rekao da čuva leđa'
Čitanje članka: 4 min
S Furijem Radinom razgovarali smo o tome što će raditi nakon saborske karijere, zašto nije dočekao kraj mandata i je li mu to što je psiholog po struci pomoglo da izdrži tri desetljeća u parlamentarnim klupama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku