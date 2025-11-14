Furio Radin: Thompsonu ne treba PR, ima ga u Saboru

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin u petak je, uz dozu ironije, a nakon još jedne rasprave u kojoj je tema bio Marko Perković Thompson, ustvrdio da taj glazbenik ne treba PR, da ga ima u Saboru.

„Stvarno taj pjevač ne treba PR, ima ga u Saboru“, ustvrdio je Radin nakon rasprave u kojoj su zastupnici Urša Gamulin Raukar (Možemo) i Josip Jurčević (NZ) iznijeli dijametralno različite poglede na slučaj novinarke Danke Derifaj i njeno penjanje na terasu Marka Perkovića Thompsona.

Raukar Gamulin je pozvala sve institucije, uključujući Vladu, DORH i sudove, da zaštite novinare u obavljanju posla, apostrofirajući pritom slučaj Derifaj, novinarke koju, kaže, DORH goni zbog obavljanja novinarskog posla, što je „nezapamćen slučaj od 1996.", a „s druge strane, slučajno, je MPT“.

Jurčević ju je prozvao da čini „zastrašujuće stvari“, da „zapravo potiče na nasilje i kršenje zakona“, jer je Derifaj, kaže „počinila nekoliko teških kaznenih djela, zato što ima novinarsku iskaznicu“.

„I ja imam novinarsku iskaznicu, pa ću onda upasti u stan gospođe Gamulin, pa ćemo vidjeti kako će onda reagirati, posebno ako su tamo djeca sama“, rekao je te joj kazao da „pazi što govori“.

Raukar Gamulin ustrajala je kako je Derifaj bila na zajedničkom krovu koji pripada svim stanarima te zgrade, „koji je MPT vrlo čudnim malverzacijama pretvorio u svoji terasu“.

Nema nikakve odluke o tome da su to kaznena djela na teret Derifaj, vi obmanjujete javnost i vi ste opasni, uzvratila je Jurčeviću i poručila mu da mu je, ako želi doći kod nje doma, ulaz zabranjen.

Njenu izjavu Jurčević je nazvao „novom laži“ i kolegicu prozvao da si je uzela za pravo da ona presuđuje, a ne nadležne institucije.

Prema dokumentima nadležnih institucija (terasa) je vlasništvo MPT, a Gamulin i Možemo izgleda podržavaju nasilje i bezakonje, rekao je Jurčević.

„Sad se već Thompsonu štuca od tolikog ponavljanja njegova imena“, zaključio je Radin.

Raukar Gamulin osudila je napadna novinara N1 televizije, koji se prije dva dana dogodio na glavnom zagrebačkom trgu.

Premijer je napad osudio, ali svoju odgovornost u tome ne vidi, ustvrdila je i poručila da ne možemo govoriti o slobodi ako novinari rade u strahu i ne možemo govoriti o demokraciji ako se novinarima sudi zato što postavljaju pitanja.

Novinari nisu neprijatelji države, oni su čuvari javnog interesa, poručila je Raukar Gamulin.

Od srpnja ove godine, kada je održao koncert u Zagrebu, a na kojemu se prema navodima organizatora okupilo pola milijuna posjetitelja, MPT postao je gotovo svakodnevna tema u Hrvatskom saboru, poglavito lijevih oporbenih zastupnika.

(Hina) xum ybdj