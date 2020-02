'Neki su izgubili pozicije pa su počeli odavati masonske tajne!'

Podsjećamo, Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je u srijedu da je slobodni zidar dodajući da je Nikica Gabrić pokušao utjecati na tijek predistrage protiv troje zaposlenika tjednika 7Dnevno koji su ga, sumnja se, ucjenjivali.

Jelenić je pritom rekao da je on izašao iz organizacije na čijem je čelu Gabrić, ali i da već neko vrijeme nije aktivan kao mason, zbog poslovnih obaveza.

Masonski veliki majstor i poduzetnik Nikica Gabrić temu je komentirao danas u HRT-ovoj emisiji Studio 4. Odgovarajući na pitanje o Jeleniću rekao je da postoje stvari koje ne može govoriti zato što je tako potpisao policiji i odvjetništvu.

- Onog časa kad su pojedine osobe unutar moje masonske organizacije i nekih drugih paraorganizaciji shvatili da mi idemo prema EU, da nas velika loža Francuske prizna u vrlo relativno kratkom roku, ljudi su se našli pogođeni time da su izgubili određene pozicije, statuse i tako dalje, i počeli su odavati masonske tajne. To je motiv zašto se u ovom trenutku pojavljuju tekstovi o nama, zašto se događaju određene ucjene, medijski reketi i tako dalje, rekao je Gabrić.Gabrić je rekao da su masoni legalna organizacija koja poštuje zakone, ali da nitko nema pravo bez pitanja objaviti fotografije i internu komunikaciju. Rekao je da postoje povijesni razlozi za tajnost i privatnost masonskog pokreta te da i danas imaju taj problem.- Masoni ne služe tome da nose pregače, nego da djeluju na poboljšanju čovjeka i da rade korisne stvari za svoju državu i društvo, rekao je Gabrić.- To da prinosimo djevice, da štujemo vraga, to su sasvim neprimjerene gluposti, zaključio je Gabrić.