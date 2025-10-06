Gabrijela Žalac u zatvor neće još tri mjeseca? Sud ima pet dana da odluči o njenoj molbi

Gabrijela Žalac, bivša ministrica koja je priznala krivnju u aferi Softver, u ponedjeljak do ponoć se trebala javiti u zatvor u Remetincu, otkud bi ju poslali u Žensku kaznionicu u Požegi na dvije godine bezuvjetnog zatvora.

No u petak, nakon 14 sati, na Županijski sud u Vukovaru stigla je molba za odgodu izvršenja kazne zbog neodgodivih poslovnih obaveza. Sutkinja izvršenja tog suda ima do petka da odluči hoće li Gabrijeli Žalac odobriti odgodu. Po zakonu, odgoda zbog posla može trajati najdulje tri mjeseca.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

To bi značilo da bi Žalac išla na odsluženje kazne nakon Nove godine. Za slučaj da joj odbiju molbu za odgodu, to ne znači da Žalac ide odmah u zatvor. I na tu odluku se može žaliti, a sud onda ima još tri dana da odluči o žalbi. Dakle, ili će biti doma za Božić i otići u zatvor u siječnju 2026. godine, ili bi se u Centar za dijagnostiku u Remetincu mogla javiti do idućeg četvrtka.

Zagreb: Gabrijela Žalac u pratnji odvjetnice Jandranke Sloković dolazi na Županijski sud | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, afera Softver je najveća za koju je Žalac prvookrivljena. Priznala je zloporabu položaja i ovlasti i trgovanje utjecajem. Bivša HDZ-ova ministrica je 2017. godine pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav. Prenapuhala je cijenu i provela pregovarački postupak bez objave javnog poziva. S njom su još optuženi i bivši ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, Marko Jukić iz tvrtke Ampelos te konzultant Mladen Šimunac, inače blizak Gabrijeli Žalac.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Petric je optužen za zlouporabu položaja i ovlasti, dok su Šimunac i Jukić optuženi za poticanje, odnosno pomaganje u tim nedjelima. Žalac je, među ostalim, priznala da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave te odlučila provesti pregovarački postupak bez objave javnog poziva. Tijekom tog postupka samo su tvrtke povezane s ministričinim pouzdanicima pozvane da dostave svoje ponude, no natječaj je u listopadu 2017. poništila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Naposljetku, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo regionalnog razvoja sklopilo je kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s Jukićevom i Šimunčevom tvrtkom. EPPO naglašava da je odlukom bivše ministrice cijena nabave nerealno određena Žalac ga je platila 1,73 milijuna eura, odnosno 12,9 milijuna kuna, dok su vještaci utvrdili da je realna cijena iznosila otprilike 360.000 eura odnosno 2,7 milijuna kuna što bi značilo da je softver preplaćen za oko 1,5 milijuna eura. Prema navodima europskog tužiteljstva, Jukić i Šimunac su nakon isplate odmah podigli novac.