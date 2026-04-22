GALERIJA Nuklearni rat?! Ovo su hrvatska tajna mjesta koja spašavaju od prvog udara...

Na hrvatskom je tlu u prošlom stoljeću JNA gradila fascinantne podzemne gradove koji su odabrane trebali spasiti od nuklearnog udara. Postoje i tuneli građeni još ranije, no većina tih objekata je zapuštena i zaboravljena. No, neki su u prilično dobrom stanju, a stručnjaci misle da bi se mogli osposobiti da posluže u slične svrhe. Neke države, poput Finske, Norveške ili Švicarske, takve objekte stalno održavaju, drugih ih, poput Njemačke, baltičkih zemalja ili Poljske, sada kreću obnavljati. Evo liste naših o kojima bi se trebalo razmišljati.
Vojni aerodrom Željava bio je najveći podzemni aerodrom i nekadašnja baza JNA, na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u blizini Bihaća
Kompleks je u punoj funkciji korišten od 1968. do 1992. godine kad je uništen aktiviranjem minsko-eksplozivnih sredstava prigodom povlačenja JNA
Objekt je imao punu autonomiju da se koristi 30 dana; imao je električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, dvije rezervne dizel-električne centrale, skladišta svih vrsta, te prostor za dekontaminaciju.
Objekt 505 ili Objekt Klek bio je najstrože čuvana vojna tajna bivše Jugoslavije. Samo u podzemnu zračnu luku Željava uloženo je 8,5 milijardi dolara.
Stručnjaci misle da bi bivša Jugoslavija bez tolikog odvajanja za vojne potrebe mogla još 70-ih godina imati standard tadašnje Austrije.
Postojalo je 13 klima-komora sa specijalno zaštićenim ventilacijskim šahtovima, koji su ujedno služili i kao rezervni izlazi na površinu terena.
U utrobi otoka Lastova JNA je 1947. godine gradila tajne zapovjedne centre s tunelima dugim stotine metara.
Skloništa na Lastovu su u slučaju nuklearnog napada Zapada ili Istoka mogli biti i skloništa za vojni vrh pa i za samog Tita.
Kompleks bunkera, tunela i skloništa u kanjonu Paklenice bio je prenamijenjen u turističke svrhe.
Podzemno sklonište u kanjonu Paklenice je u razdoblju od 1950. do 1953. godine gradila JNA za vrijeme političke krize između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, u strahu od invazije sovjetske vojske i moguće upotrebe atomske bombe.
Kad je 1953. godine Staljin umro, prestala je opasnost od invazije i ulaz u golemi grad u utrobi Paklenice je zapečaćen.
Desetljećima ni lokalno stanovništvo nije znalo što se nalazi u utrobi Velebita.
Kuk-0 bio je jedna od najstrože čuvanih tajni u bivšoj Jugoslaviji. Krije se u utrobi Biokova. Devedesetih je Kuk-0 napušten i opljačkan, a nešto kasnije ondje su se uzgajale gljive.
Podzemni grad u utrobi Biokova sagrađen je pedesetih godina kao sklonište u slučaju atomskog rata.
U tunelu dugačkom oko dva kilometra bilo je i struje i vode. Pod zemljom su se nalazile soba za dekontaminaciju, bolnica, kuhinja, konferencijska dvorana.
Kompleks je sadržavao i brojne apartmane za politički vrh, a najljepši je bio za Josipa Broza Tita.
U slučaju napada ondje se moglo preživjeti mjesecima. Sklonište do kojeg se stiže cestom prema Zadvarju i dalje makadamom gradili su vojnici koji nisu ni znali što bi ondje trebalo niknuti.
Jedno od impresivnijih vojnih skloništa na otoku Vis nalazi se u uvali Smokva, a služilo je kao sklonište za ratne brodove i podmornice.
U podzemne objekte se ulazilo sa šifrom koja se mijenjala svakih sedam dana.
Tunel Jastog nalazi se u uvali Parja, na malom rtu Škojić, izgrađen je 1982. godine.
Vis je bio prikladan za takva skloništa jer ima jedanaest prirodnih podzemnih bazena s pitkom vodom.
Glavni tunel imao je generatore tako da u slučaju nestanka struje na otoku i dalje postoji izvor električne energije.
Prostorije u kojima su spavali vojnici bile su zaštićene posebnim slojem armiranog betona kako bi vojska bila sigurna od napada.
U sredini otoka je atomska arka tj. atomsko sklonište u koje je moglo stati stotinu ljudi s dovoljnom količinom hrane, vode i vlastitim agregatom u kojem bi se moglo preživjeti tri do četiri mjeseca.
Na Visu su izvana tuneli bili zakamuflirani stiroporom koji izdaleka izgleda kao stijene, sva vrata obojana u sivo, topovi prekrivani kamuflažnim mrežama s komadima stiropora obojanim u sivo kako se ne bi mogli vidjeti s mora ili iz zraka.
Napuštene se zgrade danas koriste u civilne ili turističke svrhe, Višani su u tunelu lovili inćune na tjerajući ih mrežom do kraja tunela...
Tunel Sljeme izgradili su ratni zarobljenici iz Drugog svjetskog rata u periodu od 1947-1952. godine.
Prvotna ideja je bila napraviti tunel kroz cijelu Medvednicu i spojiti Zagreb kroz planinu od Gračana do Zagorja.
Osim planinara i spašavatelja, tunel tu i tamo postane kulisa za filmske scene ili neobična pozornica za elektronsku glazbu.
Kroz tunel danas prolazi jedna od najpoznatijih sljemenskih pješačkih ruta – Bikčevićeva staza, ili put broj 18.
tunel koristi i Gorska služba spašavanja za svoje Tune Sljeme je koristio i HGSS za svoje treninge...
Za Drugog svjetskoga rata nastala je vila Rebar s tunelskim skloništima urezanim u Sljeme.
Vilu Rebar izgradili su 1942. godine i njome se koristio Ante Pavelić i njegova obitelj. Tunele su probili u Sljeme kako bi se unutra mogli skriti ili pobjeći njima.
