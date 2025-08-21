KAOS U SLAVONIJI
GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena
Jako nevrijeme poharalo je Slavoniju u četvrtak popodne, tako je u Slavonskom Brodu nadvožnjak bio pun vode, dok je u Čepinu vjetar uništio terasu popularnog hotela Mattera, bilo je i intervencija vatrogasaca koji su uklanjali stabla koja su pala na cestu u Osijeku, dok je u Davoru planuo krov nakon udara groma. I u petak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom...