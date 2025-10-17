GALERIJA Otvoren 17. Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu, stigao i Milanović

U Tinjanu je svečano otvoren 17. Sajam pršuta, manifestacija koja tradicionalno okuplja najbolje proizvođače iz Hrvatske i inozemstva. Na otvorenju su dodijeljene zlatne plakete i šampionske titule u više kategorija, a šampion sajma ove je godine tvrtka Nira d.o.o. – Pršutana Pakovo Selo iz Drniša, koja je osvojila i naslov šampiona u kategoriji dimljenih pršuta.
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Otvorenju su prisustvovali predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić, zamjenica istarskog župana Gordana Antić te načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin, koji je pozdravio goste i izlagače.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tinjan je i ove godine potvrdio status hrvatske prijestolnice pršuta, a sajam će tijekom vikenda ponuditi brojne degustacije, radionice i prezentacije domaćih proizvođača.
