GALERIJA Otvoren 17. Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu, stigao i Milanović

U Tinjanu je svečano otvoren 17. Sajam pršuta, manifestacija koja tradicionalno okuplja najbolje proizvođače iz Hrvatske i inozemstva. Na otvorenju su dodijeljene zlatne plakete i šampionske titule u više kategorija, a šampion sajma ove je godine tvrtka Nira d.o.o. – Pršutana Pakovo Selo iz Drniša, koja je osvojila i naslov šampiona u kategoriji dimljenih pršuta.
Otvoren 17. Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu
