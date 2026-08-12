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TRENUCI ZA POVIJEST Ovako je pomrčina sunca izgledala iz brojnih hrvatskih gradova

Hrvatska je svjedočila prvoj velikoj pomrčini Sunca još od 1999. Iako potpuna pomrčina sunca nije bila vidljiva u Hrvatskoj, kadrovi ostavljaju bez daha. Nakon što se sunce sakrilo iza mjeseca čekaju nas Perzeidi ili Suze svetog Lovre.
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TRENUCI ZA POVIJEST Ovako je pomrčina sunca izgledala iz brojnih hrvatskih gradova
Ovako je to izgledalo iznad Topuskog | Foto: čitatelj/24sata
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Ovako je to izgledalo iznad Topuskog | Foto: čitatelj/24sata
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