TRENUCI ZA POVIJEST Ovako je pomrčina sunca izgledala iz brojnih hrvatskih gradova

Hrvatska je svjedočila prvoj velikoj pomrčini Sunca još od 1999. Iako potpuna pomrčina sunca nije bila vidljiva u Hrvatskoj, kadrovi ostavljaju bez daha. Nakon što se sunce sakrilo iza mjeseca čekaju nas Perzeidi ili Suze svetog Lovre.
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Ovako je to izgledalo iznad Topuskog
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Ovako je to izgledalo iznad Topuskog |
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Ovako je to izgledalo iznad Topuskog
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Ovako je to izgledalo iznad Podsuseda
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Ljudi su se okupili na Jarunskom nasipu kako bi vidjeli prvu pomrčinu od 1999.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Fenomen se pratio i u Rijeci
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Pomrćina sunca je zatekla kupače u Veloj Luci
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Foto čitatelj/24sata
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Foto Zvonimir Barisin
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