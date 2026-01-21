GALERIJA Ovako je to danas izgledalo u Davosu, Trump: Neću koristiti silu za Grenland!

Američki predsjednik Donald Trump isključio je u srijedu upotrebu sile u svom pokušaju da preuzme Grenland, ali je u govoru u Davosu rekao da nijedna druga zemlja ne može zajamčiti sigurnost tom danskom teritoriju
"Ljudi su mislili da ću upotrijebiti silu, ali ne moram upotrijebiti silu", rekao je Trump na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Švicarskoj. "Ne želim upotrijebiti silu. Neću upotrijebiti silu."
Foto: Jonathan Ernst

Foto: Jonathan Ernst
Foto: Jonathan Ernst
"Činjenica je da nijedna nacija ili skupina nacija nije u poziciji zajamčiti sigurnost Grenlandu osim Sjedinjenih Država. Mi smo velika sila, mnogo veća nego što ljudi misle. Mislim da su to mogli otkriti prije dva tjedna u Venezueli", rekao je.
Foto: Denis Balibouse
Trump je u srijedu kazao da se američki stav o kupnji Grenlanda od Danske nije promijenio i zatražio je "hitne pregovore" o akviziciji tog arktičkog otoka koji je nekoliko puta tijekom govora nazvao Islandom.
Foto: Jonathan Ernst
"Možete reći 'da' i to ćemo veoma cijeniti ili možete reći 'ne' i mi ćemo to zapamtiti", istaknuo je Trump.
Foto: Jonathan Ernst
Trump je žestoko kritizirao europske saveznike Sjedinjenih Država zbog njihove nelojalnosti i pogrešnih političkih koraka u područjima od energije vjetra i okoliša do imigracije i geopolitike.
Foto: Jonathan Ernst
Za Europu je kazao da ne ide u pravom smjeru. "Volim Europu, želim joj dobro. Ali, ne ide u dobrom smjeru", istakao je američki predsjednik.
Foto: Denis Balibouse
Trumpove sve veće prijetnje Europi zbog Grenlanda narušile su transatlantske veze i zabrinule Europljane, zasjenivši govor koji se trebao prvenstveno usredotočiti na američko gospodarstvo, koje je Trump ipak uvelike hvalio.
Foto: Denis Balibouse
Nazvavši Dansku "nezahvalnom", republikanski američki predsjednik umanjio je problem kao "mali zahtjev" zbog "komada leda" i rekao da akvizicija ne bi predstavljala prijetnju NATO savezu.
Foto: Denis Balibouse
Američki predsjednik inzistira na tome da je Grenland ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i NATO-a s obzirom na Rusiju i Kinu.
Foto: Jonathan Ernst
Zaprijetio je uvođenjem novih carina do 25 posto osam europskih zemalja zbog njihove potpore Danskoj, što je potaknulo Europu da zaprijeti Sjedinjenim Državama odmazdom.
Foto: Jonathan Ernst
Ekonomska i politička elita okupljena u švicarskim Alpama počela je stizati više od dva sata prije planiranog početka govora, a odaziv je bio toliko velik da su se uz dvoranu s 1300 mjesta morale otvoriti još četiri dodatne dvorane da bi se ondje mogao pratiti govor putem video zida, no čak ni tada nisu svi uspjeli ući.
Foto: Denis Balibouse
Trump je u luksuzno skijalište stigao s kašnjenjem nakon problema na zrakoplovu Air Force One, koji su ga primorali da se vrati i presjedne u drugi avion.
Foto: Jonathan Ernst
"Sjedinjene Države ekonomski su motor svijeta", pohvalio se Trump u govoru koji je trajao više od sat vremena, premda ankete ukazuju na duboko nezadovoljstvo među Amerikancima zbog troškova života, koji predstavljaju prijetnju uspjehu Republikanske stranke s obzirom na sve bliže međuizbore u studenome.
Foto: Jonathan Ernst
"Kad Amerika napreduje, tada napreduje i svijet (...). Kad joj ide loše, tad je i ostalima loše", rekao je.
Foto: Jonathan Ernst
Američki predsjednik je rekao i da njegovi kanadski susjedi "postoje zahvaljujući Sjedinjenim Državama", dan nakon govora premijera Marka Carneyja u kojemu je on aludirao na "slom" svjetskog poretka.
Foto: Jonathan Ernst
"Kanada, usput rečeno, puno toga od nas dobiva besplatno. Trebali bi biti zahvalni, ali nisu. Gledao sam vašeg premijera jučer. Nije bio baš zahvalan. Kanađani bi trebali biti zahvalni", rekao je Trump, koji već mjesecima ističe želju da Kanada postane 51. američka savezna država.
Foto: Jonathan Ernst
Carney, koji radi na smanjenju ovisnosti svoje zemlje o Washingtonu otkako je Donald Trump pozvao Kanadu da postane 51. američka savezna država, u utorak je nakon govora u Davosu dobio ovacije publike.
Foto: Jonathan Ernst
Europske zemlje moraju raditi na okončanju rata u Ukrajini, izjavio je također Trump, ističući da je "naslijedio nered" vezan za rat u Ukrajini.
Foto: LAURENT GILLIERON
On je naveo da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i da su mu obojica rekli da žele postići dogovor o okončanju rata.
Foto: Jonathan Ernst
Trump je naveo da će se kasnije tijekom dana sastati sa Zelenskijem u Davosu, ali ukrajinska je strana nakon toga objavila da je njihov predsjednik u Kijevu.
Foto: Jonathan Ernst
Putin "to ne bi učinio (započeo rat) da sam ja bio predsjednik", kazao je Trump.
Foto: Romina Amato
Dodao je i da ga je ruski predsjednik nazvao i rekao mu da "ne može vjerovati" da je Trump zaustavio sukob između Armenije i Azerbajdžana, a da je Trump zauzvrat "zatražio uslugu", odnosno da Putin zaustavi rat u Ukrajini.
Foto: LAURENT GILLIERON
