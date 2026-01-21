Obavijesti

SVJETSKI EKONOMSKI FORUM

GALERIJA Ovako je to danas izgledalo u Davosu, Trump: Neću koristiti silu za Grenland!

Američki predsjednik Donald Trump isključio je u srijedu upotrebu sile u svom pokušaju da preuzme Grenland, ali je u govoru u Davosu rekao da nijedna druga zemlja ne može zajamčiti sigurnost tom danskom teritoriju
56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
"Ljudi su mislili da ću upotrijebiti silu, ali ne moram upotrijebiti silu", rekao je Trump na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Švicarskoj. "Ne želim upotrijebiti silu. Neću upotrijebiti silu." | Foto: Jonathan Ernst
