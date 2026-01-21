GALERIJA Ovako je to danas izgledalo u Davosu, Trump: Neću koristiti silu za Grenland!

Ekonomska i politička elita okupljena u švicarskim Alpama počela je stizati više od dva sata prije planiranog početka govora, a odaziv je bio toliko velik da su se uz dvoranu s 1300 mjesta morale otvoriti još četiri dodatne dvorane da bi se ondje mogao pratiti govor putem video zida, no čak ni tada nisu svi uspjeli ući. | Foto: Denis Balibouse