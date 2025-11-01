Obavijesti

TIŠINA I TREPET SVIJEĆA

FOTO Tisuće svijeća i lampiona obasjali groblja diljem zemlje

Na blagdan Svih svetih, gradska groblja diljem Hrvatske pretvorila su se u more svjetla i tišine. Na zagrebačkom Mirogoju i Stenjevcu, tisuće svijeća treperile su u noći, stvarajući prizor koji oduzima dah. Redovi lampiona obasjali su staze i spomenike, dok su se građani tiho prisjećali svojih najmilijih
Paljenje svijeća na gradskom groblju Mirogoj
Foto Josip Regovic/PIXSELL
