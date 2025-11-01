FOTO Tisuće svijeća i lampiona obasjali groblja diljem zemlje

Na blagdan Svih svetih, gradska groblja diljem Hrvatske pretvorila su se u more svjetla i tišine. Na zagrebačkom Mirogoju i Stenjevcu, tisuće svijeća treperile su u noći, stvarajući prizor koji oduzima dah. Redovi lampiona obasjali su staze i spomenike, dok su se građani tiho prisjećali svojih najmilijih
Slična atmosfera vladala je i u Zadru, gdje se s gradskog groblja pružao večernji pogled na stotine plamičaka koji su u tami stvarali more svjetlosti.
Miris voska, šapat molitve i topli odsjaj svijeća obilježili su večer posvećenu onima kojih više nema — ali koji i dalje žive u sjećanjima svojih najbližih.
