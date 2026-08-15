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SVETIŠTA PUNA VJERNIKA

GALERIJA Sinj, Aljmaš, Marija Bistrica...Ovako su Hrvati danas slavili blagdan Velike Gospe

Svetišta diljem Hrvatske danas su bila ispunjena tisućama vjernika i hodočasnika koji su obilježili blagdan Velike Gospe. Od ranih jutarnjih sati vjernici su pristizali u marijanska svetišta, a posebno svečano bilo je u Sinju, Aljmašu, Mariji Bistrici i na Trsatu. Mise, procesije i molitve okupile su brojne građane koji su svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije proslavili u zajedništvu i molitvi.
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Sinj: Procesija povodom blagdana Velike Gospe
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

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