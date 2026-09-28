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ŠTRAJK U METROPOLI

GALERIJA Sve je stalo Zagrebu zbog štrajka: Od kamiona do tramvaja, ulice su prazne

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak ujutro u 3.30, s početkom prve jutarnje smjene, kada inače iz spremišta izlaze prvi tramvaji i autobusi.
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GALERIJA Sve je stalo Zagrebu zbog štrajka: Od kamiona do tramvaja, ulice su prazne
ZET i Zagrebački holding zapošljavaju oko 9200 zaposlenika, a do štrajka je došlo jer nakon bezuspješnog postupka mirenja i naknadnih sastanaka nije postignut dogovor sindikata i uprava ZET-a i Holdinga o osnovici plaća i drugih materijalnih prava te novom kolektivnom ugovoru.
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ZET i Zagrebački holding zapošljavaju oko 9200 zaposlenika, a do štrajka je došlo jer nakon bezuspješnog postupka mirenja i naknadnih sastanaka nije postignut dogovor sindikata i uprava ZET-a i Holdinga o osnovici plaća i drugih materijalnih prava te novom kolektivnom ugovoru. | Foto:
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