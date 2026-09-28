GALERIJA Sve je stalo Zagrebu zbog štrajka: Od kamiona do tramvaja, ulice su prazne

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak ujutro u 3.30, s početkom prve jutarnje smjene, kada inače iz spremišta izlaze prvi tramvaji i autobusi.
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ZET i Zagrebački holding zapošljavaju oko 9200 zaposlenika, a do štrajka je došlo jer nakon bezuspješnog postupka mirenja i naknadnih sastanaka nije postignut dogovor sindikata i uprava ZET-a i Holdinga o osnovici plaća i drugih materijalnih prava te novom kolektivnom ugovoru.
ZET i Zagrebački holding zapošljavaju oko 9200 zaposlenika, a do štrajka je došlo jer nakon bezuspješnog postupka mirenja i naknadnih sastanaka nije postignut dogovor sindikata i uprava ZET-a i Holdinga o osnovici plaća i drugih materijalnih prava te novom kolektivnom ugovoru.
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ZET i Zagrebački holding zapošljavaju oko 9200 zaposlenika, a do štrajka je došlo jer nakon bezuspješnog postupka mirenja i naknadnih sastanaka nije postignut dogovor sindikata i uprava ZET-a i Holdinga o osnovici plaća i drugih materijalnih prava te novom kolektivnom ugovoru.
Svo vrijeme trajanja štrajka mogu se očekivati problemi u javnom gradskom prijevozu i kod odvoza otpada jer se velika većina radnika tih dviju tvrtki izjasnila za štrajk. Ostvare li se najave o neizlasku tramvaja i autobusa Zagrepčane očekuje teškoće u prometu kakve nisu zabilježene godinama.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Iz sindikata poručuju da će, primjerice, za osobe s invaliditetom biti osiguran prijevoz, kao i odvoz otpada za bolnice, škole, dječje vrtiće i domove umirovljenika te nužni poslovi u drugim komunalnim tvrtkama.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu, što su sindikalni predstavnici odbacili. S obzirom na to da sindikati kreću u štrajk bez prethodno dogovorenog minimuma zaposlenika potrebnih za obavljanje najnužnijih poslova, ne čekajući pravorijek arbitraže, gradonačelnik Tomašević je najavio da sudjelovanje u takvom štrajku neće biti plaćeno.
| Foto: Luka Safundzic
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL