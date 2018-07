Gazda: Marić je dovodio dame na Smokvicu; Marić: To su laži

- Na Smokvici sam bio jednom u životu i to prije dva mjeseca u pratnji svojih suradnika kada smo pripremali javni natječaj za davanje otoka u koncesiju. To su opskurne laži - reagirao je ministar državne imovine Goran Marić (HDZ) na prozivku Ivice Todorića iz Londona oko otoka Smokvica.

Agrokor je bespravno koristio otok i za to nije plaćao najam, pa je Marić oduzeo koncesiju. Sada će ga, nakon javnog natječaja, na 30 godina koristiti mađarska tvrtka i to će ukupno platiti 183 milijuna kuna. Marić je pritom rekao da više nikada neće dopustiti da se tako loše upravlja državnom imovinom. Todorić se osjetio prozvanim i napao ga da je tamo dovodio "dugonoge dame".

- Zanimljivo je da te laži iznosi baš Goran Marić, čovjek koji je itekako koristio Smokvicu još kada Agrokor nije bio korisnik koncesije. I to nikada sam, već u pratnji dvije visoke dame. Bilo bi iznimno zanimljivo da, ako se ne sjeća o kojim se dugonogim damama radi, objasni kako se točno bira Miss Universe u SAD-u. Smokvica mu je očito bila smokvin list. Taj sam njegov višestruki trošak po Agrokorovom preuzimanju Smokvice osobno platio. Možda će Goran Marić Smokvicu moći koristiti i ubuduće. Naravno, besplatno (čitaj trošak poreznih obveznika) - napisao je Todorić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Očito je aludirao na to da je još dok je u upravi Tiskare Vjesnik bio sadašnji ministar, Tiskara prve godine bila vlasnik licence za Miss Universe.

- S Todorićem nikada nisam ni kavu popio, a kamoli da mi ju je on platio. Nisam nikada ranije niti bio na Smokvici, a niti sam njega spomenuo u svojoj izjavi. On kao pojedinac nije u mom fokusu, u mom fokusu je bolje upravljanje državnom imovinom koja je prošlih godina i zbog servilnosti bivših političkih struktura bila nezakonito korištena. Osobno ne mislim nikada ništa koristiti besplatno, niti sam to prije radio - kaže Marić.

Todorić je nadalje objavio i da je 10-godišnje korištenje platio 10 milijuna eura unaprijed, ali nije rekao komu. Agrokor je preuzeo tvrtku Grafoplast koja je imala koncesiju, ali je nije plaćala. Todorić tvrdi i da je osigurao 24 milijuna kuna za plaćanje dugova za korištenje otoka, ali da to nije platila izvanredna uprava.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nikada nije u državni proračun ušla niti kuna za koncesiju otoka. To je lako provjerljivo - kaže Marić.

S Ivicom Todorićem su zaista još u 2016. godini vođeni pregovori da plati dug. Oko 200 milijuna kuna je otišlo u zastaru. Trebao je platiti 36 milijuna kuna, ali je to odbijao. Na kraju, da je htio platiti dug kako kaže, ne bi Todorić netom prije napuštanja Agrokora vratio otok bivšem vlasniku kako tvrtka koja njime upravlja ne bi došla pod izvanrednu upravu i lex Agrokor.