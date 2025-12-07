DETALJI UŽASA U RIJECI Djevojka imala 30-ak uboda. Uz ubojicu su bila dva krvava noža...

Još jedan femicid potresao je Hrvatsku. Policija je u subotu ujutro na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru grada, pronašla izbodenu djevojku. Davala je znakove života. Pokušali su je reanimirati, ali bezuspješno. U stanu je policija potom zatekla mladića s ozljedama, kojeg su prevezli u bolnicu i koji je pod nadzorom policije.

Kako smo doznali, mladić ima 24, a djevojka 23 godine. Navodno su bili u vezi.

'Strani radnik vikao je da je izbodena žena'

Iz zgrade je, kako su ispričali svjedoci, izašao strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Našli su je na 3. katu. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem dijelu tijela.

Trag krvi vodio je do četvrtog kata. Policajci su tamo naišli na zaključana vrata. Otključali su ih rezervnim ključem, ali ona su bila dodatno zaključana kračunom. Kroz odškrinuta vrata vidjeli krv posvuda u stanu.

Kako se nitko nije odazivao, nasilno su ušli unutra. Tamo su zatekli ozlijeđenog mladića. Bio je sav krvav s ozljedama vrata. Pored njega su, kako doznajemo, pronašli dva krvava noža.

- Čuo sam nekakvu galamu i buku. Izašao sam na vrata i vidio policiju kako lupa na vrata stana. U tom stanu godinama je živjela fina, dobra obitelj, otac, majka i sin. Sjećam ga se dok je još bio dječak. Onda je policija krenula obijati vrata, meni su rekli da se vratim u stan, da ne izlazim. Isprva nisam ni skužio, a onda sam shvatio da je cijelo stubište potpuno obliveno krvlju- potresno je svjedočanstvo jednog od stanara zgrade.

'Mladićev djed je bio u šoku. Slučajno se našao tamo''

Drugi susjed nam je ispričao da je u vrijeme očevida u blizini na kavi bio djed mladića koji je izbo djevojku.

- Ja sam vidio kad je policija vodila mladića. Bio je izrezan. Dok je trajao očevid, ovdje je na kavi bio i jedan čovjek. Taj čovjek bio je djed tog mladića. Čovjek je ostao u šoku kad je shvatio što se zbiva. Slučajno se ovdje našao. Govorio je kako je njegov unuk dobar dečko. Čovjek nije mogao doći k sebi - ispričao nam je.