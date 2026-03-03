Obavijesti

News

Komentari 0
RAT S IRANOM

Gazi nestaje goriva nakon što je Izrael zatvorio granice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gazi nestaje goriva nakon što je Izrael zatvorio granice
Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Izraelska vojska u subotu je zatvorila sve granične prijelaze prema Gazi, nakon što je objavila zračne napade na Iran provedene sa SAD-om

Admiral

Gaza ubrzano ostaje bez svojih ograničenih zaliha goriva, a zalihe osnovnih prehrambenih namirnica mogle bi postati oskudne, upozoravaju dužnosnici, nakon što je Izrael blokirao ulazak goriva i robe u ratom razoreni teritorij, pozivajući se na borbe s Iranom.

Izraelska vojska u subotu je zatvorila sve granične prijelaze prema Gazi, nakon što je objavila zračne napade na Iran provedene sa SAD-om.

Izraelske vlasti kasno u ponedjeljak navečer priopćile su da će u utorak ponovno otvoriti prijelaz Kerem Shalom između Izraela i Gaze radi "postupnog ulaska humanitarne pomoći" u Pojas, ne navodeći o kojim količinama je riječ.

Izraelske vlasti ranije su poručile da se prijelazi ne mogu sigurno koristiti tijekom rata.

Zalihe dovoljne za još nekoliko dana

PRVI SASTANAK Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'
Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'

Gaza je u potpunosti ovisna o gorivu koje kamionima dolazi iz Izraela i Egipta, a nedostatak novih zaliha doveo bi u opasnost rad bolnica te ugrozio opskrbu vodom i sanitarne usluge, upozoravaju lokalni dužnosnici. Većina Palestinaca u Gazi interno je raseljena nakon dvogodišnjeg izraelskog rata s militantima Hamasa.

"Očekujem da imamo možda još nekoliko dana rada", rekla je Karuna Herrmann, direktorica Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge u Jeruzalemu, koji upravlja distribucijom goriva u Gazi.

Amjad Al-Shawa, palestinski humanitarni čelnik u Gazi koji surađuje s UN-om i nevladinim organizacijama, procijenio je da bi zalihe goriva mogle potrajati tri do četiri dana, dok bi zalihe povrća, brašna i drugih osnovnih potrepština također uskoro mogle nestati ako prijelazi ostanu zatvoreni.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi te procjene.

Izraelska vojna agencija COGAT, koja kontrolira pristup Gazi, priopćila je da je od početka primirja u listopadu u teritorij dopremljeno dovoljno hrane za potrebe stanovništva.

"Očekuje se da će postojeće zalihe biti dovoljne za dulje razdoblje", naveo je COGAT, ne iznoseći dodatna pojašnjenja. Odbio je komentirati moguće nestašice goriva.

Primirje je bilo dio šireg plana koji podupiru Sjedinjene Države za okončanje rata, a koji uključuje ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, povećanje dotoka pomoći u enklavu te njezinu obnovu.

Hamada Abu Laila, raseljeni Palestinac u Gazi, rekao je da zatvaranja potiču strah od povratka gladi, koja je prošle godine zahvatila dijelove enklave nakon što je Izrael na 11 tjedana blokirao isporuke pomoći.

"Zašto je naša krivica u Gazi za regionalne ratove između Izraela, Irana i Amerike? To nije naša krivica", rekao je Abu Laila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najžešće noćno bombardiranje Teherana od početka rata. Iran napao američku bazu u Kuvajtu
IZ MINUTE U MINUTU

Najžešće noćno bombardiranje Teherana od početka rata. Iran napao američku bazu u Kuvajtu

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026