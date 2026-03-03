Gazi nestaje goriva nakon što je Izrael zatvorio granice

Gaza ubrzano ostaje bez svojih ograničenih zaliha goriva, a zalihe osnovnih prehrambenih namirnica mogle bi postati oskudne, upozoravaju dužnosnici, nakon što je Izrael blokirao ulazak goriva i robe u ratom razoreni teritorij, pozivajući se na borbe s Iranom.

Izraelska vojska u subotu je zatvorila sve granične prijelaze prema Gazi, nakon što je objavila zračne napade na Iran provedene sa SAD-om.

Izraelske vlasti kasno u ponedjeljak navečer priopćile su da će u utorak ponovno otvoriti prijelaz Kerem Shalom između Izraela i Gaze radi "postupnog ulaska humanitarne pomoći" u Pojas, ne navodeći o kojim količinama je riječ.

Izraelske vlasti ranije su poručile da se prijelazi ne mogu sigurno koristiti tijekom rata.

Zalihe dovoljne za još nekoliko dana

Gaza je u potpunosti ovisna o gorivu koje kamionima dolazi iz Izraela i Egipta, a nedostatak novih zaliha doveo bi u opasnost rad bolnica te ugrozio opskrbu vodom i sanitarne usluge, upozoravaju lokalni dužnosnici. Većina Palestinaca u Gazi interno je raseljena nakon dvogodišnjeg izraelskog rata s militantima Hamasa.

"Očekujem da imamo možda još nekoliko dana rada", rekla je Karuna Herrmann, direktorica Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge u Jeruzalemu, koji upravlja distribucijom goriva u Gazi.

Amjad Al-Shawa, palestinski humanitarni čelnik u Gazi koji surađuje s UN-om i nevladinim organizacijama, procijenio je da bi zalihe goriva mogle potrajati tri do četiri dana, dok bi zalihe povrća, brašna i drugih osnovnih potrepština također uskoro mogle nestati ako prijelazi ostanu zatvoreni.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi te procjene.

Izraelska vojna agencija COGAT, koja kontrolira pristup Gazi, priopćila je da je od početka primirja u listopadu u teritorij dopremljeno dovoljno hrane za potrebe stanovništva.

"Očekuje se da će postojeće zalihe biti dovoljne za dulje razdoblje", naveo je COGAT, ne iznoseći dodatna pojašnjenja. Odbio je komentirati moguće nestašice goriva.

Primirje je bilo dio šireg plana koji podupiru Sjedinjene Države za okončanje rata, a koji uključuje ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, povećanje dotoka pomoći u enklavu te njezinu obnovu.

Hamada Abu Laila, raseljeni Palestinac u Gazi, rekao je da zatvaranja potiču strah od povratka gladi, koja je prošle godine zahvatila dijelove enklave nakon što je Izrael na 11 tjedana blokirao isporuke pomoći.

"Zašto je naša krivica u Gazi za regionalne ratove između Izraela, Irana i Amerike? To nije naša krivica", rekao je Abu Laila.