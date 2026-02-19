Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'

Razoružanje Hamasovih militanata uz popratno povlačenje izraelskih snaga, konačan iznos sredstava u fondu za obnovu te protok humanitarne pomoći ratom iscrpljenom stanovništvu Gaze ključna su pitanja koja će u nadolazećim mjesecima staviti na kušnju učinkovitost Trumpovog odbora, službeno pokrenutog na nedavno održanom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

U zaključku opširnog obraćanja predstavnicima 47 država, američki predsjednik je najavio da će SAD Odboru donirati 10 milijardi dolara.

Istaknuo je da su države sudionice već prikupile sedam milijardi dolara kao početni ulog za obnovu Gaze. Kao zemlje donatore naveo je Kazahstan, Azerbajdžan, Ujedinjene Arapske Emirate, Maroko, Bahrein, Katar, Saudijsku Arabiju, Uzbekistan i Kuvajt.

Trump je najavio da nekoliko nacija planira uputiti tisuće vojnika u sklopu Međunarodnih snaga za stabilizaciju (ISF), čija će zadaća biti održavanje mira u Gazi. Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto potvrdio je da će njegova zemlja pridonijeti s do osam tisuća vojnika kako bi, prema njegovim riječima, "ovaj mir uspio.”

Plan predviđa da snage započnu s djelovanjem u područjima pod izraelskom kontrolom dok se čeka razoružanje Hamasa. Misija pod vodstvom američkog generala i indonezijskog zamjenika krenut će u gradu Rafahu.

Američki predsjednik izrazio je nadu da će Hamas pristati na razoružanje te da neće biti potrebno koristiti silu da ga se na to primora. Naglasio je da je palestinski pokret obećao da će to učiniti te da „izgleda da i hoće, no trebat ćemo tek vidjeti”.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je da će Hamas biti razoružan u bilo kojem scenariju.

„Hamas će vrlo brzo biti suočen s dilemom – razoružati se mirno ili silom”.

Trump je osnivanje Odbora predložio u rujnu prošle godine, kad je najavio svoj plan postizanja mira u Gazi. Kasnije je dao do znanja da se to tijelo neće baviti samo palestinskom enklavom, nego i drugim sukobima diljem svijeta.

U četvrtak je najavio da će FIFA prikupiti 75 milijuna dolara za nogometne projekte u Gazi, a Ujedinjeni narodi dat će dvije milijarde za humanitarnu pomoć, prenosi Reuters.

Republikanac je najavio da će jedan od događaja Odbora biti održan u Norveškoj, iako Oslo još nije objavilo da se pridružuje tom tijelu.

U Odboru su predstavnici Izraela, ali ne i Palestine.

Prvi sastanak Odbora za mir održan je u vrijeme dok Trump prijeti Iranu vojnom intervencijom, a te prijetnje prati razmještanjem američke vojske u blizini Islamske Republike.

Prvi susret Odbora djelovao je kao Trumpov politički skup, s glasnom muzikom i eklektičnim glazbenim izborom koji je uključivao Elvisa Presleya i Beach Boyse, a sudionicima su uručene Trumpove crvene kape, dodaje Reuters.