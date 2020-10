'Gdje je bio kad se tražilo pravo glasa za sve u SDP-u? Zašto nije digao ruku za taj prijedlog?'

Nakon što je Željko Kolar rekao da će, pobjedi li u drugom krugu za mjesto šefa SDP-a, omogućiti pravo glasa svim te predložiti nove unutarstranačke izbore, reagirao je njegov protukandidat Peđa Grbin.

<p>Drago mi je da se kolega Kolar zadnjeg dana kampanje sjetio tražiti ponavljanje izbora, kazao je kandidat za predsjednika SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong> komentirajući najavu svog protukandidata <strong>Željka Kolara</strong> da, kad pobjedi, želi omogućiti pravo glasa za sve članove i članice stranke i najavio da će predložiti nove izbore za predsjednika, predsjedništvo i glavni odbor.</p><p>U slučaju da pobjedi Grbin i usvoji ovaj prijedlog, Kolar je rekao da se na tim izborima neće kandidirati. </p><p>- Pitam ga gdje bio kada se to tražilo na glavom odboru prije dva mjeseca. Zašto tada nije digao ruku za prijedlog da svi glasaju - upitao he Grbin.</p><p>Podsjetimo, u subotu trećina SDP-ovaca, koji su platili članarine, imati pravo u drugom krugu birati novog predsjednika stranke. Biraju između Grbina, koji je bio relativni izborni pobjednik prvog kruga, te drugoplasiranog Kolara.</p><p>Zadnjeg dana kampanje Grbin na pitanje smatra li da njegov protukandidat Kolar može biti dobar predsjednik, odgovorio je da kako se ne bi kandidirao da tako misli, nego bi Kolara podržao. Smatra da Kolar nema snagu voditi SDP, ali je ističe imao dobrih opservacija oko organizacijskog vodstva.</p><p>- Biti predsjednik znači reagirati kada Vlada i predsjednik i svi ostali sudionici političkog života ne rade dobro, biti lider opozicije. To nije tehnički posao, nego politički odgovoran posao. Bojim se da je u ovoj kampanji moj kolega pokazao da to nije u njegovom fokusu rada i djelovanja - rekao je. </p><p>I Kolar je odgovorio na pitanje smatra li da bi njegov protukandidat bio dobar predsjednik,</p><p>- Da sam smatrao da će Peđa Grbin biti odličan predsjednik, ne bih se kandidirao. Ako postane predsjednik, ja ću mu pomoći da bude odličan - rekao je Kolar. . </p><p> </p><p> </p><p> </p>