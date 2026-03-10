Obavijesti

News

Komentari 3
PLJUSKOVI, BURA...

Gdje je nestalo sunce? Stiže nam još jedna promjena vremena

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Gdje je nestalo sunce? Stiže nam još jedna promjena vremena
Foto: Zvonimir Barisin

Četvrtak i petak proteći će stoga u znaku izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će se u većini krajeva još zadržati suho, povremena kiša ili pokoji lokalni pljusak bit će sve češći

Admiral

Početak tjedna donio je Hrvatskoj pretežno sunčano i za ožujak iznadprosječno toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama koje su se u većini krajeva penjale do ugodnih 19 °C. Ipak, ljubitelji proljetnog sunca trebali bi iskoristiti prve dane tjedna, jer meteorolozi najavljuju promjenu koja će obilježiti ostatak tjedna, donoseći sa sobom više oblaka, kišu i osjetno jačanje vjetra.

U utorak i srijedu zadržat će se još većinom suho i djelomice sunčano vrijeme, što predstavlja nastavak ugodnih vremenskih prilika. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, uz najniže temperature zraka između nula i četiri stupnja, dok će na Jadranu noći i jutra biti osjetno topliji, s temperaturama između sedam i 11 °C. Tijekom dana, uz prolazno više oblaka, tek rijetko može pasti pokoja kap kiše, ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu. Vjetar će biti slab, a najviše dnevne temperature neće se bitnije mijenjati u odnosu na početak tjedna, ostajući između 15 i 19 °C, izvještava DHMZ.

Foto: DHMZ

Prava promjena vremena stiže nam od četvrtka, kada će na Jadranu zapuhati umjereno do jako jugo koje donosi znatno vlažniji i nestabilniji zrak s juga. Četvrtak i petak proteći će stoga u znaku izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će se u većini krajeva još zadržati suho, povremena kiša ili pokoji lokalni pljusak bit će sve češći, osobito u priobalnim područjima i to u drugom dijelu dana. Najviše dnevne temperature kretat će se od 14 do 19 °C.

VELIKA PROGNOZA Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša

Za vikend nas očekuje još promjenjivije vrijeme. Jugo će na moru u subotu dodatno ojačati pa su u drugom dijelu dana mogući i privremeno jaki udari. Najviše izgleda za kišu bit će na sjevernom Jadranu, dok će je u Dalmaciji biti samo mjestimično. U nedjelju će vjetar slabjeti, ali i dalje ostaje mogućnost za povremene slabe oborine u većini krajeva.

Je li nakon proljeća na vidiku povratak zime?

Iako su temperature trenutačno ugodno proljetne, dugoročni prognostički modeli ukazuju na mogućnost naglog prodora hladnog zraka sredinom ili u drugoj polovici mjeseca. Slabljenje polarnog vrtloga moglo bi donijeti značajniji pad temperature, a s njime i rizik od mraza koji bi mogao naštetiti voćnjacima i vinogradima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Izrael tvrdi da je uništio ključnu infrastrukturu u Iranu. Pentagon: Ranjeno 140 vojnika!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Izrael tvrdi da je uništio ključnu infrastrukturu u Iranu. Pentagon: Ranjeno 140 vojnika!

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'
ŠOKANTNA ISPOVIJEST

Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'

U dvorištu gdje je policija pronašla tijela ubijenih nalaze se dvije kuće. U jednoj su živjele žrtve, a u drugoj podstanari koji su svjedočili stravičnom dvostrukom ubojstvu. U potpunom su šoku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026