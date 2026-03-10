Četvrtak i petak proteći će stoga u znaku izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će se u većini krajeva još zadržati suho, povremena kiša ili pokoji lokalni pljusak bit će sve češći
Gdje je nestalo sunce? Stiže nam još jedna promjena vremena
Početak tjedna donio je Hrvatskoj pretežno sunčano i za ožujak iznadprosječno toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama koje su se u većini krajeva penjale do ugodnih 19 °C. Ipak, ljubitelji proljetnog sunca trebali bi iskoristiti prve dane tjedna, jer meteorolozi najavljuju promjenu koja će obilježiti ostatak tjedna, donoseći sa sobom više oblaka, kišu i osjetno jačanje vjetra.
U utorak i srijedu zadržat će se još većinom suho i djelomice sunčano vrijeme, što predstavlja nastavak ugodnih vremenskih prilika. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, uz najniže temperature zraka između nula i četiri stupnja, dok će na Jadranu noći i jutra biti osjetno topliji, s temperaturama između sedam i 11 °C. Tijekom dana, uz prolazno više oblaka, tek rijetko može pasti pokoja kap kiše, ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu. Vjetar će biti slab, a najviše dnevne temperature neće se bitnije mijenjati u odnosu na početak tjedna, ostajući između 15 i 19 °C, izvještava DHMZ.
Prava promjena vremena stiže nam od četvrtka, kada će na Jadranu zapuhati umjereno do jako jugo koje donosi znatno vlažniji i nestabilniji zrak s juga. Četvrtak i petak proteći će stoga u znaku izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će se u većini krajeva još zadržati suho, povremena kiša ili pokoji lokalni pljusak bit će sve češći, osobito u priobalnim područjima i to u drugom dijelu dana. Najviše dnevne temperature kretat će se od 14 do 19 °C.
Za vikend nas očekuje još promjenjivije vrijeme. Jugo će na moru u subotu dodatno ojačati pa su u drugom dijelu dana mogući i privremeno jaki udari. Najviše izgleda za kišu bit će na sjevernom Jadranu, dok će je u Dalmaciji biti samo mjestimično. U nedjelju će vjetar slabjeti, ali i dalje ostaje mogućnost za povremene slabe oborine u većini krajeva.
Je li nakon proljeća na vidiku povratak zime?
Iako su temperature trenutačno ugodno proljetne, dugoročni prognostički modeli ukazuju na mogućnost naglog prodora hladnog zraka sredinom ili u drugoj polovici mjeseca. Slabljenje polarnog vrtloga moglo bi donijeti značajniji pad temperature, a s njime i rizik od mraza koji bi mogao naštetiti voćnjacima i vinogradima.
