Gdje je nestao ajatolah? Bombardirali mu rezidenciju. Ministar: Još je živ, koliko znam

Channel 12 navodi, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore, da Izrael „procjenjuje“ kako je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Khamenei, vjerojatno ubijen u izraelskom napadu ranije danas. Dodaje se da postoje „sve veći pokazatelji“ u tom smjeru, piše Times of Israel.

Za sada nema službene potvrde tog izvješća.

Televizijska postaja je nekoliko minuta ranije objavila da je izraelska procjena bila kako je Hamenei „u najmanju ruku ozlijeđen“ te da se ta procjena ne temelji na satelitskim snimkama koje prikazuju sravnjen s tlom predsjednički kompleks, već na informacijama iz neimenovanih izvora. Navodno se očekuje da će se Hamenei uskoro obratiti javnosti. Televizijsko izvješće sugerira da bi, ako se to dogodi, obraćanje moglo biti unaprijed snimljeno.

Channel 12 također izvještava da su današnji napadi prouzročili „vrlo značajnu štetu“ vodstvu iranskog režima i njegovim vojnim zapovjednicima.

Iranski ministar vanjskih poslova kaže da je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Khamenei, još uvijek živ „koliko ja znam“.

Ministar vanjskih poslova Abbas Arakči govori u intervjuu za NBC News, nakon što je izraelski Kanal 12 u posljednjih sat vremena izvijestio da je prema izraelskoj procjeni Hamenei „vjerojatno ubijen“ u izraelskim zračnim napadima ranije danas.

Govoreći uživo, Araghchi je također rekao da su u napadima poginula dva zapovjednika, ali da su visoki dužnosnici režima preživjeli.

„Svi visoki dužnosnici su živi“, rekao je. „Dakle, svi su sada na svojim položajima i upravljamo ovom situacijom, i sve je u redu.“