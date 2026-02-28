Obavijesti

News

Komentari 0
BOMBARDIRANJE TEHERANA

Gdje je nestao ajatolah? Bombardirali mu rezidenciju. Ministar: Još je živ, koliko znam

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Gdje je nestao ajatolah? Bombardirali mu rezidenciju. Ministar: Još je živ, koliko znam
Foto: Office of the Iranian Supreme Le

Iranski ministar vanjskih poslova kaže da je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Khamenei, još uvijek živ „koliko ja znam“

Admiral

Channel 12 navodi, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore, da Izrael „procjenjuje“ kako je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Khamenei, vjerojatno ubijen u izraelskom napadu ranije danas. Dodaje se da postoje „sve veći pokazatelji“ u tom smjeru, piše Times of Israel.

Za sada nema službene potvrde tog izvješća.

Televizijska postaja je nekoliko minuta ranije objavila da je izraelska procjena bila kako je Hamenei „u najmanju ruku ozlijeđen“ te da se ta procjena ne temelji na satelitskim snimkama koje prikazuju sravnjen s tlom predsjednički kompleks, već na informacijama iz neimenovanih izvora. Navodno se očekuje da će se Hamenei uskoro obratiti javnosti. Televizijsko izvješće sugerira da bi, ako se to dogodi, obraćanje moglo biti unaprijed snimljeno.

UŽAS UZNEMIRUJUĆE Iran: 53 mrtvih u napadu na školu. Većinom su djeca. Auti gore na ulicama....
UZNEMIRUJUĆE Iran: 53 mrtvih u napadu na školu. Većinom su djeca. Auti gore na ulicama....

Channel 12 također izvještava da su današnji napadi prouzročili „vrlo značajnu štetu“ vodstvu iranskog režima i njegovim vojnim zapovjednicima.

Iranski ministar vanjskih poslova kaže da je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Khamenei, još uvijek živ „koliko ja znam“.

Ministar vanjskih poslova Abbas Arakči govori u intervjuu za NBC News, nakon što je izraelski Kanal 12 u posljednjih sat vremena izvijestio da je prema izraelskoj procjeni Hamenei „vjerojatno ubijen“ u izraelskim zračnim napadima ranije danas.

Govoreći uživo, Araghchi je također rekao da su u napadima poginula dva zapovjednika, ali da su visoki dužnosnici režima preživjeli.

„Svi visoki dužnosnici su živi“, rekao je. „Dakle, svi su sada na svojim položajima i upravljamo ovom situacijom, i sve je u redu.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Reuters: Izraelci ubili ministra obrane i iranskog zapovjednika Revolucionarne garde
ESKALACIJA

Reuters: Izraelci ubili ministra obrane i iranskog zapovjednika Revolucionarne garde

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
EKSKLUZIVNO

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju
Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...
LOVA DO KROVA

Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026