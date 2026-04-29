BLIŽI SE PRVI MAJ

Gdje kupiti hrvatsku zastavu?

Piše Iva Tomas,
Gdje kupiti hrvatsku zastavu?
Zagreb: Obožavatelji se okupljaju u gradu uoči Thompsonovg koncerta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neki preporučuju potražiti zastave i u knjižarama, ali i u trgovini CroSport Vez koji se nalazi u zagrebačkom Trnju

Bliži se Prvi maj, Međunarodni praznik rada, a tako se i povećava potražnja za zastavama Republike Hrvatske. Iako je ponekad teško pronaći zastavu, u Hrvatskoj ima više mjesta na kojima se ona može kupiti. Dok je državna zastava simbol nacionalnog identiteta, Prvi maj povijesno prati i crvena zastava kao međunarodni simbol radničko pokreta i solidarnosti. U Hrvatskoj se danas najčešće kombinira i isticanje službene državne zastave na institucijama i neformalnih simbola poput crvenih karanfila.

Dobar provod zagarantiran Vodič za Prvi maj: Evo gdje otići na grah, štrukle i dobru zabavu!
Vodič za Prvi maj: Evo gdje otići na grah, štrukle i dobru zabavu!

Zastavu Hrvatske moguće je pronaći u Pevexu u više dimenzija, a cijene se kreću od četiri pa sve do 50 eura. Dostupne su u gotovo svim poslovnicama Pevexa u Hrvatskoj. U Bauhausu su dostupne zastave, ali nešto manjih dimenzija pa samim time i niže cijene, oko 7 eura, barem prema dostupnoj ponudi u web shopu. Veliki izbor zastava je i u Narodnim novinama - pronaći ćete od stolnih zastava, brodskih pa sve do onih većih dimenzija - od svile, s resicama ili bez njih, a cijene idu do 60-ak eura.

EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Velika ponuda hrvatskih zastava je i na Njuškalu. Zastava većih dimenzija tamo se može pronaći i za pet eura, a cijene idu do oko 30 eura. Ima i ponuda s jarbolom, a to ćete platiti stotinjak eura. Zastava na biranje ima i na sve popularnijem Vintedu, gdje se cijene kreću od pet pa do 50 eura. Korisnici Reddita preporučuju potražiti zastave i u nekim knjižarama, ali i u trgovini CroSport Vez koji se nalazi u zagrebačkom Trnju. Osim zastava, imaju razne predmete s nacionalnim simbolima. Cijene zastava tamo u od 30 do 50 eura.

Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira
NOVI DETALJI AFERE

Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira

Sportaši su platili smješta preko svojih inozemnih saveza, a onda ga je platila i država • Stare račune s Europskog prvenstva naplatili državi na novom turniru • Ministarstvo obavilo kontrolu i malo toga im je sporno
VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Pijan javio policiji da su bombe u školama na jugu Hrvatske! Policija ga brzo pronašla...
DIZAO PANIKU

Pijan javio policiji da su bombe u školama na jugu Hrvatske! Policija ga brzo pronašla...

Odmah po zaprimanju dojave policija se uputila na teren, obrazovne ustanove su pregledane, ustanovljeno je kako je bila riječ o lažnim dojavama.

