Gdje kupiti hrvatsku zastavu?

Bliži se Prvi maj, Međunarodni praznik rada, a tako se i povećava potražnja za zastavama Republike Hrvatske. Iako je ponekad teško pronaći zastavu, u Hrvatskoj ima više mjesta na kojima se ona može kupiti. Dok je državna zastava simbol nacionalnog identiteta, Prvi maj povijesno prati i crvena zastava kao međunarodni simbol radničko pokreta i solidarnosti. U Hrvatskoj se danas najčešće kombinira i isticanje službene državne zastave na institucijama i neformalnih simbola poput crvenih karanfila.

Zastavu Hrvatske moguće je pronaći u Pevexu u više dimenzija, a cijene se kreću od četiri pa sve do 50 eura. Dostupne su u gotovo svim poslovnicama Pevexa u Hrvatskoj. U Bauhausu su dostupne zastave, ali nešto manjih dimenzija pa samim time i niže cijene, oko 7 eura, barem prema dostupnoj ponudi u web shopu. Veliki izbor zastava je i u Narodnim novinama - pronaći ćete od stolnih zastava, brodskih pa sve do onih većih dimenzija - od svile, s resicama ili bez njih, a cijene idu do 60-ak eura.

Velika ponuda hrvatskih zastava je i na Njuškalu. Zastava većih dimenzija tamo se može pronaći i za pet eura, a cijene idu do oko 30 eura. Ima i ponuda s jarbolom, a to ćete platiti stotinjak eura. Zastava na biranje ima i na sve popularnijem Vintedu, gdje se cijene kreću od pet pa do 50 eura. Korisnici Reddita preporučuju potražiti zastave i u nekim knjižarama, ali i u trgovini CroSport Vez koji se nalazi u zagrebačkom Trnju. Osim zastava, imaju razne predmete s nacionalnim simbolima. Cijene zastava tamo u od 30 do 50 eura.