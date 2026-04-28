Pijan javio policiji da su bombe u školama na jugu Hrvatske! Policija ga brzo pronašla...

Danas oko 12 sati dubrovačka policija zaprimila je dojavu u kojoj se navodilo kako su u dvije obrazovne ustanove na području Dubrovnika i Mokošice postavljene eksplozivne naprave, objavila je Policijska uprava dubrovačka na svojim stranicama...

Odmah po zaprimanju dojave policija se uputila na teren, obrazovne ustanove su pregledane, ustanovljeno je kako je bila riječ o lažnim dojavama.

A lažne dojave uputio je 50-godišnjak...

- Policija je utvrdila kako je dojavio uputio alkoholizirani 50-godišnjak s područja Dubrovnika prema kojem je u tijeku policijsko postupanje.