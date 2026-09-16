Umjesto formiranja operativnog stožera, proglašenja izvanrednog stanja, slanja bagera i policije na teren, uhićenja svih upletenih, istrage podrijetla otpada, vlada formira povjerenstvo koje, kao i obično, opet mora ustanoviti dvostruke konotacije
Gdje su uhićenja i istrage? Izjeo vuk magare dok Lika umire...
Na jugu Italije mafija je pronašla idealno odlagalište opasnog otpada sa sjevera. Problem je uočen kad su ljudi počeli masovno umirati od raka. Što je učinila talijanska vlada? Formiran je operativni stožer s nacionalnim antimafijaškim tužiteljstvom i karabinjerima za zaštitu okoliša. Uhićeni su deseci menadžera, a regije dobile izvanredna sredstva za hitno iskopavanje i dekontaminaciju tla. Tisuće tona zatrovane zemlje bagerima su u potpunosti iskopane do dubine do koje su toksini prodrli. Toksini su spaljeni u Njemačkoj. I tako dalje. Nijemci su, pak, lani toksični otpad slali u Češku (Jirikov i Brno), ali je Češka natjerala njemačke vlasti i bavarsku tvrtku da preuzmu otpad što je i učinjeno. Znali su otkud dolazi jer su imali registar koji je Tomislav Ćorić kod nas ukinuo.
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