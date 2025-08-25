Obavijesti

POČEO PROSVJED U BENKOVCU

Tata zabranitelj o kćeri koja pjeva Cecu: 'Suspendirali su je iz policije zbog Thompsona...'

To što oni mene hoće diskreditirati preko moje kćerke i cajki- ma dajte- moja kćerka je suspendirana iz hrvatske policije, ne iz srpske na pet godina jer je pjevala Thompsonov stih, tvrdi Nediljko Genda

Iako je Festival 'Nosi se' otkazan u Benkovcu, prosvjed branitelja nije, a oko 20 sati okupilo se stotinjak prosvjednika.

Njegov organizator Nediljko Genda za Dnevnik NoveTV je rekao kako je odgoda pametan potez, a osvrnuo se i na status Melite Vrsaljko u kojem je napisala da njegova kći zarađuje pjevajući Cecu.

- Naravno da mi to smeta. Ja ni ne znam da ona to pjeva. Cijela Hrvatska sluša Cecu. Ja ne, ali ju cijela Hrvatska sluša - rekao je Genda. O cajkama i kćeri je govorio i za Dnevno.hr.

- To što oni mene hoće diskreditirati preko moje kćerke i cajki- ma dajte- moja kćerka je suspendirana iz hrvatske policije, ne iz srpske na pet godina jer je pjevala Thompsonov stih- sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko’ u snovima. Tko će kome zabraniti što će pjevati? Gdje se to ne pjeva? To se pjeva svugdje. Nema grada i mjesta gdje se to ne pjeva, ali to je sada manje bitno - rekao je Genda

- Doći će mi ljudi iz Šibenika, Splita, Gospića, Vodica. Mi od prosvjeda ne odustajemo. Okupiti ćemo se večeras na prvoj crti ponovno da damo do znanja javnosti da smo mi hrvatski branitelji i da imamo takvu percepciju prema tim ljudima da se to ne smije događati jer ja volim svoju i tuđu djecu u Gradu Benkovcu i mislim da oni nisu dostojni da takvo nešto rade u ovome gradu - rekao je uoči prosvjeda.

