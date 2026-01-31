General Gotovina u par mjeseci ušao u dvije tvrtke. Sada je partner i sa bivšim ministrom...

U svega nekoliko mjeseci ime umirovljenog generala Ante Gotovine ponovno se pojavilo u sudskom registru i to u kontekstu dviju novih poslovnih priča. Riječ je o ulascima u tvrtke koje djeluju u različitim sektorima.

Prije nekoliko dana Gotovina je postao dio uprave tvrtke Delta Logistic International d.o.o., koja je registrirana za djelatnost prekrcaja tereta. Tvrtka je osnovana 2024. godine, a njezin je vlasnik i osnivač Ivan Čermak. Od 19. siječnja ove godine, među osnivačima se vodi i Ante Gotovina, uz Antu Kotromanovića te tvrtku Delta terminali d.o.o., koja je također dio Čermakova poslovnog kruga.

Delta Logistic International dosad nije ostvarivala prihode, a za 2024. godinu prijavila je gubitak od oko tisuću eura. Predsjednik uprave je bivši ministar obrane Ante Kotromanović, dok je sjedište tvrtke prijavljeno na Kaptolu u Zagrebu, na adresi na kojoj su registrirane i druge Čermakove kompanije.

Ovo, međutim, nije jedini nedavni poslovni angažman generala Gotovine. Krajem prošle godine ušao je u još jednu novu tvrtku, Cro tuna d.o.o., i to kao prokurist. Tu funkciju dijeli s još dvojicom partnera, Diegom Ljubom Miletichom Abadiejem i Diegom Vjekoslavom Miletićem. Temeljni kapital tvrtke iznosi 100.000 eura, a sjedište joj je u Gundulićevoj ulici u Zagrebu.

Cro tuna bavi se preradom i konzerviranjem riba, rakova i mekušaca, što se izravno nadovezuje na Gotovinin raniji biznis povezan s tunom i ribarstvom.

Osim ovih aktualnih ulazaka, Gotovinu se već godinama povezuje i s tvrtkom Pelagos net farma d.o.o. iz Zadra, koja posluje u sektoru uzgoja ribe. Prema podacima za 2024. godinu, Pelagos je imao 121 zaposlenog, prosječnu neto plaću od 1.187 eura, ukupne prihode od 15,3 milijuna eura te neto dobit od 39.300 eura.

Širi poslovni kontekst dodatno se otvara kroz tvrtku Delta terminali d.o.o., jednog od osnivača Delta Logistic Internationala. Delta terminali su posljednjih dana u središtu pozornosti zbog odluke Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, kojim je toj tvrtki odobreno proširenje namjene skladišnog prostora u luci Gaženica, između Zadra i Bibinja. Osim biljnih i palminih ulja, omogućeno je i skladištenje dizelskog goriva, bez potrebe za procjenom utjecaja na okoliš, što je izazvalo pobunu mještana Općine Bibinje.

Delta terminali osnovani su 2021. godine, zapošljavaju pedesetak radnika, a u 2024. godini ostvarili su prihod od 5,9 milijuna eura i dobit od 221,1 tisuću eura. Jedini osnivač i vlasnik te tvrtke je Ivan Čermak.