<p>Bivši hrvatski predsjednik<strong> Stjepan Mesić</strong> govorio je i o Danu sjećanja na žrtvu Vukovara u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a576509/Stjepan-Mesic-Penava-pokusava-sve-da-i-dalje-odrzi-ratno-stanje-u-Vukovaru.html" target="_blank">Studiju N1</a>. Tim povodom prisjetio se događaja uoči pada Vukovara, a komentirao je i pitanja koja se tiču Vukovara danas</p><p>- Imao sam informaciju kad se sastajalo krnje predsjedništvo, kako su se odvijali razgovori, netko je postavio pitanje (čini mi se Milošević) zašto nisu ostavili Vukovar po strani i nastavili napredovanje prema Zagrebu jer Zagreb im je bio najvažniji. Onda je iz vojnog dijela tih prisutnih članova netko dao obrazloženje da je to nemoguće jer, ako čelo kolone dođe do Zagreba, Hrvati su tako ojačali da bi s bokova razbili napredovanje i to bi završilo za srpsku stranu kao veliki fijasko i zato su morali osvojiti Vukovar jer su se plašili da do Zagreba ne mogu doći - rekao je Mesić. Dodao je kako je moglo biti i drugačije. </p><p>- Došao mi je general Tus, šef našeg glavnog stožera. Pitao sam ga možemo li obraniti Vukovar ili ne, a on je rekao samo u jednom slučaju - da preko sela Martinci uđemo u Vukovar, a prije toga treba uništiti četiri tenka... Ako to ne napravimo u dva dana, doći će 40 tenkova. Zato ih treba uništiti, s vojskom ući u Vukovar, izvući civile, ranjene i druge, i da se onda Vukovar brani kao vojna utvrda, a ne kao grad... Tus mi je to ponovio pred Franjom Tuđmanom kako možemo ući s novom vojskom, novim oružjem u Vukovar, Tuđman nije gledao mene nego Tusa i pitao ga: "Generale, tko zapovijeda u ovom ratu?" Tus mu je rekao: "Vi, predsjedniče" - ispričao je Mesić. </p><p>- Tuđman je rekao - imate samo provoditi ono što sam zapovjedio. Mi smo otišli i Tus je podnio ostavku na mjesto načelnika glavnog stožera - poručio je. </p><p>Komentirajući koji su bili motivi Franje Tuđmana da odbije taj plan, rekao je da je dogovorio da se ne ide dalje s vojnim aktivnostima.</p><p>Dotaknuo se i obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.</p><p>- To trebaju riješiti oni koji stručno vode borbu protiv covida jer politika se tu ne smije miješati, to mora riješiti struka. Mislim da se često žrtva Vukovara koristi za političko nadmetanje umjesto da se u Vukovaru više ljudi zbližavaju i surađuju i da posebno to ne opterećuje djecu i mlade, da se krene prema mirnijem razvoju. Vukovaru se treba pomoći da im se omoguće krediti, ulaganja, a samo izražavanje patriotizma i domoljublja ne donosi ni ekonomski probitak niti koristi građanima - rekao je. </p><p>Poručio je kako je najteže to što su škole i vrtići odvojeni. </p><p>- Jedna međunarodna udruga mi je došla koja je nudila izgradnju vrtića, ali uz uvjet da dolaze djeca bez obzira na nacionalnost i da jezik bude engleski. Međutim, pitao sam ih zašto to nisu predložili gradonačelniku pa su rekli da su probali i da je protiv. Nazvao sam ga, to je bio Štengl, rekao sam da je to sjajna prilika, a on je rekao da je to u Vukovaru nemoguće provesti i da je protiv. Oni koji preuzmu političku odgovornost imaju i najveću odgovornost - rekao je.</p><p>Dotaknuo se i vukovarskog gradonačelnika. </p><p>- Ovo što ovaj Ivan Penava radi, on pokušava sve da bi i dalje održavao ratno stanje u Vukovaru i onda se prema njemu prilazilo s nekakvom dozom obzira, dozvolilo mu se da i dalje razara društvo, i još je i dalje na tom planu aktivan - rekao je. </p><p>Komentirao je i dolazak Borisa Miloševića u Vukovar. </p><p>- To je pomak. Tamo je bilo i srpskih žrtava. Uvijek su govorili zašto neće Srbi doći na ovaj dan, a sad kad dolaze, sad opet to smeta. Ovi nazovi domoljubi koji su zaljubljeni u hrvatski budžet i puno toga rade da bi i dalje bili mobilizirani u nekakvom ratu i dalje koristili hrvatski budžet. To nije mržnja prema Srbima, nego zaljubljenost u hrvatski budžet.</p><p>Plenković bi trebao ustrajati na pomirljivosti, vidjet ćemo da će to imati odraza. Stranke koje u preuzele odgovornost za život u Vukovaru, moraju shvatiti da je rat prestao i da se treba okrenuti gospodarstvu, suradnji i razgovarati. Vukovar treba ujediniti, ujediniti građane da se stvara zrelo i zdravo društvo, ali zločine nitko ne zaboravlja - poručio je Mesić. </p>