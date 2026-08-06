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DEHIDRIRAO JE

'Genijalac' krenuo na Biokovo u natikačama. HGSS ga spasio

Piše Filip Sulimanec,
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'Genijalac' krenuo na Biokovo u natikačama. HGSS ga spasio
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Foto: HGSS Makarska
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Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put

U srijedu u 18:30 sati HGSS Stanica Makarska zaprimila je poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na nadmorskoj visini od oko 1050 metara.

 - Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put - objavili su iz HGSS-a Makarska.

Na intervenciju su odmah upućena četiri spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo su im se pridružila još četiri člana HGSS Stanice Makarska.

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 - Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji u 22:50 sati dolaze do unesrećenog. Na mjestu događaja pružena mu je prva pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spašavatelja, započeo silazak prema vozilu. Akcija je uspješno završena u 02:50 sata, povratkom svih sudionika - otkrili su uspješan kraj potrage, ali i upozorili po tko zna koji put da se na planinu ne ide bez adekvatne opreme, obuće i odjeće.

Foto: HGSS Makarska

Naime, čovjek koji ih je pozvao u pomoć je na Bikovo krenuo u natikačama.

 - Ponovno apeliramo na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću. U ovom slučaju unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje - zaključili su iz HGSS-a Makarska.

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Komentari 11
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