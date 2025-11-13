Geomagnetska oluja otkazala lansiranje satelita na Mars

Geomagnetska oluja na Zemlji, izazvana velikim naletom sunčevog zračenja, privremeno je prizemljila raketu tvrtke Blue Origin koja nosi dva NASA-ina satelita izrađena za mjerenje svemirskih vremenskih prilika na Marsu.

Blue Origin je objavio da je njihova divovska raketa New Glenn spremna za lansiranje, što bi bila prva velika znanstvena misija NASA-inih razmjera koju je svemirska tvrtka Jeffa Bezosa ikada poduzela za klijenta koji tu uslugu plaća. To bi također bilo prvo lansiranje tvrtke od inauguralnog leta rakete New Glenn u siječnju.

"Međutim, zbog vrlo povišene sunčeve aktivnosti i njezinih potencijalnih učinaka na svemirske letjelice EscaPADE, NASA odgađa lansiranje dok se uvjeti svemirskog vremena ne poboljšaju", objavila je tvrtka na svojoj web stranici u srijedu.

New Glenn, dvostupanjska raketa za prijevoz teških tereta visoka 32 kata, trebala je biti lansirana u nedjelju iz američke svemirske postaje u Cape Canaveralu na Floridi, noseći dva satelita EscaPADE namijenjena Marsu u svom teretnom prostoru. No, let je toga dana otkazan zbog guste naoblake.

Misija je bila pomaknuta za srijedu, ali Blue Origin je na neodređeno vrijeme otkazao lansiranje nakon što je Američki centar za predviđanje svemirskog vremena objavio upozorenja na jaku geomagnetsku oluju. Oluju je izazvao nalet visokoenergetskih nabijenih čestica izbačenih u svemir iz velikih erupcija na površini Sunca.

Rezultirajući tok zračenja nabijenih čestica, odnosno plazme, izmjeren je na Zemlji u srijedu na razinama G-4, odnosno "teškim", što je jedan stupanj niže od najvišeg stupnja G-5 ili "ekstremnog". Predviđa se da će geomagnetska oluja u četvrtak još ojačati.

Poznato je da geomagnetske oluje ometaju radio i satelitsku komunikaciju. Također mogu povećati gustoću atmosfere, stvarajući intenzivno trenje ili otpor satelitima i drugim svemirskim letjelicama u niskoj Zemljinoj orbiti, kao što se dogodilo u veljači 2022. kada je onesposobljeno 40 Starlink satelita koje je nedavno lansirao SpaceX.

Ironično, dva satelita EscaPADE, skraćeno za Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, namijenjena su proučavanju sličnih fenomena na Marsu na kraju 22-mjesečnog putovanja do Crvenog planeta.

Dvije svemirske letjelice, nazvane Blue i Gold, dizajnirane su da kruže oko Marsa zajedno kako bi analizirale kako struje nabijenih solarnih čestica međusobno djeluju s relativno slabim magnetskim poljem Marsa i kako je ta interakcija uzrokovala da planet izgubi veći dio svoje atmosfere tijekom milijardi godina.