Snažna kanibal-oluja večeras će udariti Zemlju! Očekuju se smetnje, ali i polarna svjetlost

Zemlju bi večeras mogla pogoditi snažna solarna oluja, jedna od najjačih u posljednjih dvadeset godina, upozoravaju britanski i američki stručnjaci. Osim što bi mogla izazvati poremećaje u GPS sustavima, komunikacijama i elektroenergetskim mrežama, oluja bi mogla prirediti i nebeski spektakl – polarnu svjetlost vidljivu i u dijelovima Europe.

Britanski geološki zavod (BGS) podigao je prognozu aktivnosti na najvišu razinu. Navode kako je “kanibal” oluja – nova eksplozija sunca koja se nadovezuje na prethodnu – već uzrokovala smetnje u satelitskoj navigaciji i radiovezama. Drugi, još jači val, mogao bi stići do Ujedinjenog Kraljevstva tijekom poslijepodneva.

NASA objašnjava da solarne oluje nastaju kada Sunce izbaci ogromne količine čestica i energije koje, sudarajući se sa Zemljinim magnetskim poljem, mogu stvoriti snažne geomagnetske poremećaje. Upravo je ova oluja proizvela najjače geoelektrično polje zabilježeno otkako se vodi evidencija.

Tijekom noći zabilježeni su impresivni prizori polarne svjetlosti u dijelovima Britanije, a sličan se spektakl očekuje i večeras – ako vremenski uvjeti budu povoljni.

Stručnjaci predviđaju da bi oluja mogla dosegnuti razinu G5, što znači mogućnost privremenih nestanaka struje, dugotrajnih smetnji s GPS-om te problema u orijentaciji svemirskih letjelica.

Iz NASA-e poručuju kako nema razloga za paniku – Zemljina atmosfera i magnetsko polje štite ljude od izravnog utjecaja Sunčevih čestica.