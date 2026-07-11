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PORAŽAVAJUĆA ISTINA O FIFA-I PLUS+

Gianni Infantino je dvorska luda državnicima koji koriste nogomet za vlastitu promociju

Piše Tomislav Klauški,
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Gianni Infantino je dvorska luda državnicima koji koriste nogomet za vlastitu promociju
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Ako je FIFA dosad uspjela preživjeti sve svoje korupcijske skandale, ovaj ne bi smio proći bez posljedica. I to ne samo zbog spasa nogometa, piše Tomislav Klauški u kolumni za novi broj tjednika Express

Prije 11 godina, u svibnju 2015. godine, američki istražitelji, FBI i Ministarstvo pravosuđa probili su korupciju u svjetskoj nogometnoj organizaciji i izveli spektakularnu akciju uhićenja čelnika FIFA-e Seppa Blattera i još 40 nogometnih dužnosnika i korporativnih direktora u korupcijskoj aferi teškoj 150 milijuna dolara. Osramoćeni Blatter podnio je ostavku, a FIFA pod nasljednikom Giannijem Infantinom zapela u još većoj korupciji.Ovoga tjedna američki predsjednik Donald Trump, dobitnik FIFA nagrade za mir, tražio je i dobio od Infantina odgodu primjene kazne zbog crvenog kartona reprezentativcu SAD-a Folarinu Balogunu prije utakmice s Belgijom, što je diglo na noge čitav nogometni svijet, pa i šire od toga. Amerika se prije jednog desetljeća borila protiv korupcije u FIFA-i, a danas se Amerika pod Trumpom želi okoristiti korupcijom u FIFA-i.

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