Ginekolog iz pakla: Prodavao je snimke pacijentica po internetu

Ukrajinski ginekolog optužen je da je prodavao snimke skrivene kamere koje je postavio u svojoj ordinaciji, a policija trenutno istražuje slučaj.

Snimke desetaka njegovih pacijentica završile su na porno stranici, a cijeli je slučaj otkriven nakon što je jedna žena na pornografskoj stranici vidjela sebe i dr. Vjenceslava Tripolka kako joj radi ultrazvuk.

Prijavila ga je policiji koja je vrlo brzo u njegovoj ordinaciji u klinici u Odesi pronašla skrivenu kameru.

- On misli da je samo pijun u nečijoj prljavoj igri. Optužio je neke druge ginekologe da su postavili kameru u njegovoj ordinaciji i onda objavili snimke na internetu, i rekao je da ga je ispitala policija. Svatko je mogao postaviti tu kameru. Treba dokazati da je upravo Tripolko snimao sve i onda još distribuirao - rekla je njegova pacijentica.

