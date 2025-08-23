Glad nije prirodna katastrofa. Ona nije uragan ni potres, nego posljedica političkih odluka i svjesnog uskraćivanja hrane civilima
Glad u 21. stoljeću: Zločin i sramota za cijelo čovječanstvo
Prvi put u povijesti međunarodno tijelo za praćenje gladi, IPC, proglasilo je glad u jednom gradu Bliskog istoka, Gazi. Ta bi činjenica sama po sebi trebala šokirati svijet. Glad, za koju se vjerovalo da je u 21. stoljeću iskorijenjena, danas je stvarnost za stotine tisuća ljudi. Ključno pitanje glasi, kako u 21. stoljeću, s tehnologijom i resursima bez presedana, dopuštamo da ljudi umiru od gladi koja se može spriječiti?
