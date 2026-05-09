Glasnogovornica Zagreba o Thompsonu: Nije bio prijavljen kao izvođač na Hodu za život

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je za Hinu kako pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem Hodu za život na popisu koji je organizator Hoda dostavio Javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Thompson je na Zrinjevcu otpjevao jednu pjesmu, "Lijepa li si".

Živalj je navela da parkom Zrinjevac upravlja Javna ustanova Priroda grada Zagreba.

"Grad Zagreb ne izdaje dozvole za zauzimanje javne površine u parku Zrinjevac već to radi javna gradska ustanova Priroda grada Zagreba", istaknula je Živalj.

U Zagrebu je u subotu održan 11. Hod za život, ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!" Poduprijeti Hod došao je i pjevač Marko Perković Thompson koji je ranije na Instagramu pozvao građane da se priključe. Kada je prijepodne stigao među okupljene, zapjevali su njegove pjesme, među kojima i "Ravnotežu", i stih 'partija mi sudi'.

Osim u Zagrebu, Hod za život u nadolazećim mjesecima održat će se u 20 hrvatskih gradova.

U prigodnim govorima istaknuto je da djeca ne uništavaju život, nego ga obogaćuju.

Mama Elena: Završila sam školu kad sam rodila kćer, dijete nije kraj nego početak

''Moja kći je bila moj najveći motiv i snaga. Za nju sam učila i stvarala ljepši svijet. Uz moju Leonu i dobre ljude sam diplomirala i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Dijete nije kraj nego novi početak, izvor snage, ljubavi i najljepših promjena u životu'', rekla je mlada majka Elena obraćajući se svim mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće, baš kao i ona.

Bračni par Ana i Damir Sredić prije nepunih šest godina posvojili su troje djece, u dobi od sedam, deset i dvanaest godina.

''Mi svoju obiteljsku priču smatramo sretnom jer nije nastala u okrilju straha. Naša je odluka bila u potpunosti se prepustiti Božjoj volji. Koliko djece, u kojoj dobi, hoćemo li imati točno onoliko sredstava koliko se smatra društveno prihvatljivim za posvojenje djeteta - o tome tada zaista nismo razmišljali'', rekao je Damir Sredić.

Među djecom bez roditeljske skrbi najviše ima starije djece, odnosno djece starije od četiri godine, napomenula je Ana Sredić.

Posvojitelji: Zahvalni smo biološkim roditeljima

''Zahvale upućujemo biološkim roditeljima naše djece jer da oni nisu izabrali život i odlučili ih donijeti na svijet, mi danas ne bi stajali na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja ima je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti'', kazala je.

Nakon njih uslijedio je glazbeni program. Nastupili su etno skupina Čuvarice i Marko Perković Thompson s jednom pjesmom, ''Lijepa li si''.

Uoči ovogodišnjeg Hoda za Život, Grad Zagreb tražio je organizatore popis izvođača koji će nastupiti u glazbenom programu.

Zbog ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' na koncertu u Areni Zagreb krajem prosinca prošle godine, iz Grada su poručili da Marku Perkoviću Thompsonu više neće biti dozvoljeni nastupi na površinama i u prostorima kojim upravlja Grad ili trgovačka društva čiji je Grad osnivač. Tu su odluku pokušali provesti u siječnju ove godine otkazivanjem dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu. Tada je organizaciju preuzela Vlada pa je doček na ipak održan.