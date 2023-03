Glasovac: 'Ne znam kad mi je bilo ovako mučno', Miloš: 'Dno dna', Pavić: 'Više nema smisla'

Ne znam kad mi je bilo ovako mučno kao na današnjem glasanju i moram priznati da osjećam susramlje zbog Vlade i većine u Saboru, koja je danas, bez da trepne, odbila jedan zakon koji nema u sebi ništa svjetonazorsko, koji je trebao samo osigurati da roditelji njegovatelji, koji po 20-30 godina žive životom koji mi ne možemo ni zamisliti, nakon što im dijete s teškoćama umre ne moraju ići na Zavod za zapošljavanje, poručila je SDP-ova Sabina Glasovac sumirajući za saborskom govornicom utiske nakon današnjeg glasanja.

A ono će ostati zabilježeno kao zaista mučno i sramotno u povijesti Sabora nakon što je HDZ odbio prijedlog oporbene Anke Mrak Taritaš da se roditeljima njegovateljima, kroz izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, nakon smrti djeteta produži status i naknada za šest mjeseci, a ne da moraju odmah na burzu rada. I to u prisustvu roditelja njegovatelja i njihove teško bolesne djece koji su glasanje pratili iz sabornice.

'Takva bešćutnost i neljudskost'

No, ipak ih je Mrak Taritaš stjerala u kut jer ipak politički znaju kako će ovo odjeknuti u javnosti pa su, umjesto glasanja za oporbeni prijedlog, uputili svoj zaključak kojim su obvezali Vladu da do srpnja donese svoj prijedlog.

- Trebali smo im samo pružiti mogućnost da šest mjeseci odboluju taj gubitak, nađu novi smisao u životu i u miru počnu raditi planove za daljnji život, ali ne, to je za HDZ previše. Takva bešćutnost i neljudskost. Pošli su u miru, kao pravi vjernici, nešto ručkati, na sunce provesti lijepi vikend, a prije toga su dali šamar djeci koja su ovdje došla u kolicima i njihovim roditeljima da idu i dalje živjeti život koji uvelike ovise o pomoći države jer drugog izbora nemaju - kazala je naglasivši kako je HDZ danas odlučio dodatno poniziti te roditelje.

- Možete se sramiti, bilo bi poželjno da u Saboru više ne uzimate u usta djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje, nadam se da nijedno dijete neće napustiti ovaj svijet u ovom vašem čekanju i kalkuliranju pred izbornu godinu. Ako u tom periodu ijedno dijete s teškoćama u razvoju napusti ovaj svijet, vi ćete ga nositi na duši, kao i bol svakog roditelja koji će zbog vas već dan nakon smrti svog djeteta morati otići na Zavod za zapošljavanje - poručila je Glasovac.

'Ovo je najveća sramota i dno dna'

Dio lijeve oporbe je nakon glasanja o toj točki napustila sabornicu i nije sudjelovala u daljnjem glasanju.

- Moram reći da sam zaista svašta doživjela u ovom Saboru, ali nikada mučnije rasprave i veće sramote od ovog što se događalo jučer i danas. Kad kažem najveća sramota i dno dna, to je zaista najviše što mogu birati riječi - kazala je i zastupnica Zeleno-lijevog bloka Jelena Miloš.

HDZ je to odbio, naglasila je, samo zato što je bio prijedlog oporbe i jer su htjeli pokazati mišiće na najranjivijoj skupini.

- Još 2017. je vaša ministrica Nada Murganić obećavala da će uvesti 6+6 za roditelje njegovatelje i još to niste napravili. Odbijali ste sve naše amandmane i još jedan prijedlog oporbe. Igrate se sudbinama najranjivijih skupina samo da biste pokazali autoritet i to je dno dna. Može vas biti sram - istaknula je Miloš.

'Ovo nema smisla'

Parlamentarnoj većini, istaknuo je i Socijaldemokrat Željko Pavić, apsolutno nije bitno za što se glasa ukoliko prijedlog dolazi od oporbe.

- Sramotno glasanje za ljude kojima pomoć treba i koji su cijeli svoj život posvetili toj djeci, a nakon što, nažalost, dijete umre, moraju odmah negdje pronaći posao. Kako, gdje? Jesu li se stigli prekvalificirati, steći nova znanja? Obećali su 2017. da će to promijeniti, no ništa do danas. A onda kad dođe prijedlog od strane oporbe - opet ništa. Da sam znao kakav će biti odnos prema oporbi, vjerujte, nikada, ali nikada se ne bih kandidirao za ulazak u Sabor. Nikada. Jer ovo nema smisla - naglasio je

Najčitaniji članci