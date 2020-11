Glavaš je prozvao DORH da godinama krši Ustav i zakone

Branimir Glavaš obratio se u ponedjeljak glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek otvorenim pismom u kojem je zbog tzv. slučaja garaža prozvao Državno odvjetništvo (DORH) da godinama krši Ustav i zakone

<p>Glavaš se obratio<strong> Hrvoj Šipek</strong> nakon što je Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu odbacilo njegovu kaznenu prijavu protiv<strong> Krunoslava Fehira</strong> za teško ubojstvo i ratni zločin nad<strong> Čedomirom Vučkovićem</strong> 1991. u Osijeku.</p><p>Fehir je bio krunski svjedok koji je teretio Glavaša za ratni zločin nad osječkim Srbima zbog čega je nakon osude na osam godina u BiH odslužio većinu kazne, ali je presudu ukinuo Ustavni sud. </p><p>Tvrdeći da je upravo DORH glavni uzrok svih problema u hrvatskom pravosuđu, Glavaš je rekao da je svoje pismo uputio predsjedniku RH, premijeru i predsjedniku Saboru te da će se, ukoliko se ništa ne promijeni, obratiti i institucijama Europske unije.</p><p>''Radi se o mojem pravosudnom progonu i montiranom političkom procesu pod palicom<strong> Mladena Bajića</strong>. Progon je već ušao u 16. godinu, kada je moj sin bio osmi razred. Danas je on odvjetnik i ima dvoje djece, a moj predmet još uvijek nije završen'', kazao je Glavaš ispred zgrade DORH-a u Zagrebu.</p><p>Glavaš je podsjetio da je njegov odvjetnik <strong>Dražen Srb</strong> u svibnju prošle godine dostavio DORH-u i tadašnjem Glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću kaznenu prijavu protiv Krunoslava Fehira zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela terorizma. U svojem pismu DORH-u, u kojem navodi samo Fehirove inicijale, Glavaš je istaknuo da je naveo četiri svjedoka za koje smatra da ih je tužiteljstvo bilo dužno ispitati, a što nije učinilo da današnjeg dana.</p><p>''Vi i institucija koju predstavljate, za čiji zakonit i ustavan rad ste osobno odgovorni pred zakonima, Ustavom i cijelim hrvatskim narodom, svjesno i namjerno ne gonite dokazane ubojice i teroriste, jer vam trebaju kao (lažni) svjedoci protiv mene'', zaključuje Glavaš u otvorenom pismu.</p><p>ŽDO je krajem srpnja, nakon odbacivanja Glavaševe prijave, istaknulo da je riječ o ''netočnim, tendencioznim i zlonamjernim interpretacijama'' kojim se insinuira da je državno odvjetništvo odbacilo kaznenu prijavu jer, kako stoji u medijima, ''prijavljeno kazneno djelo teškog ubojstva, odnosno ratnog zločina na štetu Čedomira Vučkovića nije djelo koje se progoni po službenoj dužnosti''.</p><p>Tužiteljstvo je istaknulo da ovakvi navodi upućuju na potpuno pogrešan zaključak kako državni odvjetnik smatra da konkretna kaznena djela nisu kaznena djela za koja se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti. ŽDO je dodao da u konkretnom predmetu to nije slučaj te da se ''ni u kojem slučaju ne radi o nezakonitom odbacivanju kaznene prijave, već o zakonitoj odluci utemeljenoj na utvrđenim činjenicama''.</p><h2>Slučaj na ponovnom prvostupanjskom suđenju</h2><p>Tužiteljstvo je izvijestilo i da je Glavaš obaviješten o odbacivanju kaznene prijave te da je vještačenje priloženo uz kazneno prijavu izradila osoba iz Srbije koja prema hrvatskim propisima nema vjerodostojnost niti pravnu snagu u RH.</p><p>Riječ je o tzv. slučaju garaža za koji je Glavaš već bio pravomoćno osuđen za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. i 1992., ali je odlukom Ustavnog suda ta presuda poništena, a predmet vraćen na prvostupanjsko suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu, koje još traje.</p><p>Fehir je tijekom prvog suđenja Glavašu bio krunski svjedok tužiteljstva s obzirom na to da je u dobi od 16 godina u kolovozu 1991. kao pripadnik tzv. Prištapske bojne, među ostalim, bio svjedokom mučenja Čedomira Vučkovića kojega su tjerali da pije kiselinu iz akumulatora u jednoj od garaža tadašnjeg Sekretarijata za narodnu obranu u centru Osijeka.</p><p>U jednom trenutku, tijekom večeri, Vučković je provalio vrata garaže i istrčao van, a Fehir, koji je tada bio sam na straži, u njega je ispalio više hitaca. Glavaša je Fehir, pak, na suđenju okarakterizirao kao zapovjednika postrojbe kojoj je pripadao i kao čovjeka koji je prvi došao na mjesto događaja.</p><p>Na ponovljenom suđenju Fehir više nema status krunskog nego običnog svjedoka, a Glavaš njegovo svjedočenje smatra lažnim. Štoviše, upravo njega smatra odgovornim za Vučkovićevo ubojstvo, zbog čega ga je i prijavio, a prijavu je potkrijepio i nalazom sudskomedicinskog vještaka Đorđa Alempijevića iz Beograda, koji je ustvrdio da su za Vučkovića kobni bili hici koje je u njega ispalio Fehir.</p><p>Zagrebački ŽDO odbacio je Glavaševu kaznenu prijavu, što je Fehira i njegova odvjetnika Dinka Matijaševića ponukalo da sada protiv Glavaša podnesu kaznenu prijavu za lažno prijavljivanja kaznenog djela.</p>