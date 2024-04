Glavaš o formiranju Vlade: 'Lova se tu vrti, čovječe, pronaći će oni neki zajednički jezik'

Odmah sam shvatio da Plenković misli na mene i Pupovca, govori Branimir Glavaš nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da je on već jednom uspio uskladiti dva svoja antagonizirana koalicijska partnera.

Glavaš za Novi list kaže da je sve započelo kada ga je Plenković nazvao, dok je on bio na putu iz Zadra u Osijek.

- Iako sam ja već prije toga rekao Branku Bačiću da ću podržati Vladu, Plenković je htio i osobno to od mene čuti. Kazao sam i njemu da će biti u redu. Nisam ja ništa trgovao niti bilo što tražio, uopće nismo imali pisani koalicijski sporazum, samo riječ. Objektivno, jedina je razlika između SDSS-a i HDSSB-a bila ta što su oni i na papiru bili u koaliciji, a mi to nismo - govori Glavaš

Dodaje kako on to čitavo vrijeme nije komunicirao s Pupovcem, ali na jednom sastanku u Banskim dvorima su se i rukovali.

- Ja sam već sjedio, on je dolazio i svima pružao ruku, pa je i meni. Nasmijali smo se obojica i dao sam onda i ja Pupovcu ruku. Poslije toga smo na koalicijskim sastancima, odnosno na hodniku u Banskim dvorima, opet bili samo na – dobar dan - prisjetio se.

No nisu Pupovac i Glavaš bili zajedno samo u na Markovom trgu, u zgradi Vlad, jednom su čak bili i za istim stolom u restoranu.

- Bila je večera, zapravo radni sastanak svih nas koalicijskih partnera, dosta nas je bilo, a pamtim, primjerice, i Pupovca i Furija Radina. Tada sam im ja svima objavio da ću izaći iz koalicije jer sam već sit bio optužbi da surađujem s HDZ-om zato da mi se, kao i Tomislavu Sauchi, riješi moj sudski postupak. No, bio sam spreman i dalje, kao jedini zastupnik HDSSB-a u Saboru, podržavati Vladu. Prvi mi je Gordan Jandroković rekao da ne može jer će se tako u javnosti stvarati percepcija da se koalicija raspada. Pupovac je šutio, a Furija je zanimalo hoću li zaista nastaviti davati podršku Vladi u Saboru. Na kraju sam ipak popustio nagovaranju i ostao sam u koaliciji do kraja tog Devetog saziva Sabora - prepričava Glavaš.

Smatra i kako ovakav način suradnje sa SDSS-om neće uroditi plodom zbog Domovinskog pokreta, ali ipak procjenjuje da će s dogovor bit postignut na drugim osnovama.

- Papir ne znači ništa, mi smo bili u koaliciji, a DP to ne može sa SDSS-om. Predugo oni pričaju da neće sa SDSS-om da bi sada popustili. Međutim, ima načina. Pupovac bi mogao ono što sam ja u tom sazivu, da nije u koaliciji, nego da samo podržava Vladu, što mu, naravno, nitko ne može zabraniti. Ne mora on niti sudjelovati na koalicijskim sastancima, nego će sve rješavati s Plenkovićem u četiri oka. Nije nužno ni da troje zastupnika SDSS-a kontinuirano glasaju za prijedloge Vlade, dovoljno je da uskoče kada zatreba. Pupovac bi, znači, bio svojevrsni skriveni partner, a Domovinski pokret se neće protiv toga buniti. Što njih briga što će Plenković i Pupovac u četiri oka dogovarati, a ne mogu zahtijevati da SDSS-ovci glasaju protiv Vlade. Lova se tu vrti, čovječe, pronaći će oni neki zajednički jezik. Pupovac će dobiti sve što je planirao, Domovinski pokret će glumiti da ne zna za to i u redu - zaključio je Glavaš.