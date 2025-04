Glavaš se vraća u politiku i čeka presudu: 'Probudio sam se i rekao da nema odugovlačenja'

Osijek: Branimir Glavaš obratio se medijima zbog Šeksa koji ga tereti za prijetnju ubojstvom | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pojasnio je kako je primio prijeteće poruke HDZ-ovaca da će ga pravomoćno osuditi za ratni zločin te da će to biti prije izbora 18. svibnja. On smatra da će poništiti presudu te da to nije otegotna okolnost