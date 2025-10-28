Glavina: Mobilne kućice nisu građevine, moći će biti 25 metara od obalne linije

Izmjene zakona o prostornom uređenju i o ugostiteljskoj djelatnosti bit će u četvrtak na Vladi, pri čemu Ministarstvo turizma i sporta smatra da mobilne kućice nisu građevine nego mobilne jedinice za privremeni smještaj koje će se moći smještati 25 metara od obale, rekao je u utorak ministar Tonči Glavina. Uoči početka kongresa hrvatskog kampinga, Glavina je najavio da će izmjene Zakona o prostornom uređenju i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti zajedno s pripadajućim pravilnicima, biti u četvrtak na Vladinom dnevnom redu. Rekao je da je Ministarstvo zauzelo konačan stav prema kojemu mobilne kućice nisu građevine, nego mobilne jedinice za privremeni smještaj koje će se moći smještati u prostoru 25 metara od obalne linije.

Svi kampovi koji ne budu usklađeni s novim zakonima i pravilnicima dobit će prema njegovim riječima rok od deset godina za prilagodbu zakonskim i podzakonskim aktima, vezanim uz to što jest, a što nije mobilna kućica i gdje može biti smještena.

"Dosad smo pod krinkom mobilnih kućica i to u pojasu koji trebamo najviše štiti, imali nekakve montažne građevine jer su se iskorištavali pravni vakuumi", rekao je Glavina.

On je zadovoljan ovogodišnjim ostvarenim rezultatima u kamping sektora, posebno u rujnu.

Zadovoljstvo dijeli i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, koji je ocijenio da je kamping jedna od najvažnijih industrija u sferi ukupne turističke ponude u Hrvatskoj.

Direktor Hrvatske udruge turizma i predsjednik Izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske Veljko Ostojić ističe da nacionalne turističke strukovne udruge snažno podržavaju precizno zakonodavno reguliranje pojma mobilne kućice kao pokretne opreme za kampiranje u kampu.

"Kampovi su čuvari prostora, a ne problem i tako je svugdje u svijetu", kaže Ostojić.

Podsjeća na 12 sudskih presuda, od kojih osam iz 2024. godine, koje govore da su mobilne kućice u kampovima pokretna oprema za kampiranje, odnosno razlikuje se postavljanje mobilnih kućica u kampovima i izvan njih.

Sudska praksa, objasnio je, razlikuje mobilne kućice kao pokretnu opremu koja nije građevina i ne zahtijeva građevinsku dozvolu, od trajno postavljenih objekata s dodatnim građevinskim zahvatima koji se smatraju građevinama i podliježu građevinskim propisima.

Regulacija broja i rasporeda mobilnih kućica treba ostati u nadležnosti Ministarstva turizma, dok bi Zakon o prostornom planiranju trebao uređivati samo fiksne građevine (recepcije, sanitarije, restorane i sl.) i upućivati na turističke propise, smatra Ostojić.

Kongres hrvatskog kampinga u organizaciji Kamping udruženja Hrvatske (KUH) i HUT-a (Hrvatske udruge turizma) u Šibeniku je okupio više od stotinu domaćih i stranih sudionika iz kamping sektora, investitore i druge, koji će u dva (radna) dana (28. i 29. listopada) čuti i raspraviti trendove, aktualnosti i izazove za poslovanje kampova.