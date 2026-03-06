Glavina o Milanoviću: 'Kada treba braniti Rusiju on je prvi, a najčešće i jedini, na braniku'

Nakon što je Vlada RH prije tjedan dana donijela odluku da njezini predstavnici neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji zbog toga što je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima, predsjednik Zoran Milanović odlučio je da će na otvaranju kao predstavnik države biti njegov izaslanik Orsat Miljenić.

Na njegovu odluku na svojem je Facebook profilu odgovorio ministar turizma Tonči Glavina, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Kao što je uvijek dosljedna u svim svojim potezima, Vlada Republike Hrvatske odlučila je da njeni predstavnici, kao i politički dužnosnici većine EU zemalja, u znak solidarnosti prema Ukrajini večeras neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara. Ta odluka je donesena jer je Međunarodni paraolimpijski odbor dozvolio ruskim i bjeloruskim parasportašima nastup pod nacionalnim obilježjima svojih država za razliku od Međunarodnog olimpijskog odbora koji sportašima ove dvije države dozvoljava nastup samo pod neutralnim obilježjima, kao što je bilo i na nedavno završenim Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Dovoditi to u kontekst navodne nepodrške našim parasportašima u najmanju je ruku tragikomično.

- Kada je u pitanju Zoran Milanović nažalost očekivano je da kada treba braniti Rusiju on je prvi, a najčešće i jedini, na braniku. Jer podrška hrvatskom sportu, a u ovom slučaju hrvatskom paraolimpizmu, ne daje se deklarativnim izjavama, već sustavnim pozitivnim promjenama i povećanjima sredstava bez presedana kao što to čini ova Vlada.

Recimo, za parasport smo dočekali budžet od 1,3 milijuna eura, a mi godišnje samo iz državnog proračuna izdvajamo 5,3 milijuna eura. Uz to, po prvi puta u povijesti osigurali smo i sredstva iz EU fondova, 4 milijuna eura namjenski samo za Hrvatski paraolimpijski odbor te više od 26 milijuna eura kroz poziv ‘Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport’. Novim Zakonom o sportu koji smo donijeli nakon 16 godina, izjednačili smo sva prava parasportaša sa svim ostalim sportašima te su jednaki i u nacionalnim stipendijama koje smo kao prva Vlada uveli i povećali ih ove godine 30%, državnim nagradama, trajnim naknadama, u pravima na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sva sportska infrastrukura koju gradimo mora biti prilagođena i za parasportaše. I tako se brine za hrvatski parasport.

Kao što smo im konkretna i snažna podrška u svim njihovim aktivnostima tako ćemo im biti podrška u njihovim nastupima, navijajući i prateći svaku utrku. A što se Milanovića i njegove ekipe tiče, shvaćamo da kada već kalendar međunarodnih poziva i nije baš pretrpan, svaka prilika za putovanje dobro dođe, a posebno na Zapad - napisao je Glavina.