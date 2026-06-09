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Glavina predstavio projekt od 2 milijuna eura za sport u BiH

Piše HINA,
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Glavina predstavio projekt od 2 milijuna eura za sport u BiH
Zagreb: Tonči Glavina nakon Vlade dao je izjavu za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar Tonči Glavina u Mostaru najavio natječaj za sufinanciranje sportskih objekata u 2026., a dužnosnici obišli i gradilište buduće velike Kulturno-sportske dvorane

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je u utorak u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH vrijedan dva milijuna eura za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. godini. Prema uputama ministarstva turizma i sporta prijaviti se mogu gradovi i općine u Bosni i Hercegovini koji imaju u vlasništvu ili pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom najmanje deset godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama ministarstva. Glavina je na konferenciji za novinare naglasio da Hrvatska tim projektom podupire razvoj sporta i potiče mlade da se bave sportom, ali i da vraća dug sportašima hrvatskog porijekla s tih područja koji nastupaju u brojnim reprezentacijama Hrvatske. 

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"Na ovaj način na najljepši i najbolji mogući način prikazati važnost sporta i pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini... i na određeni način da vratimo dug. To planiramo raditi u budućnosti svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha", rekao je ministar.  

Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je strateški značaj projekta za Mostar i cijelu regiju, a državna zastupnica Darijana Filipović istaknula kako Hrvatska kontinuirano i vidljivo podupire projekte Hrvata u BiH, uključivo one vezane za sport.  

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Dužnosnici su zajedno obišli gradilište buduće Kulturno-sportske dvorane u Mostaru koja se počela graditi još 80-tih godina prošlog stoljeća. Vrijednost radova na objektu kapaciteta 5000 ljudi procjenjuje se na 30 milijuna eura. Kada bude završena, dvorana će biti najreprezentativniji sportski objekt u Bosni i Hercegovini. 

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