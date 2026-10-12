Glavina: Uskoro će se objaviti zaključci o budućnosti Poljuda

Stručno povjerenstvo koje je analiziralo dostupnu dokumentaciju i stanje konstrukcije splitskog stadiona Poljud predstavilo je svoje zaključke, a javnost će o njima i daljnjim koracima biti obaviještena uskoro, izjavio je u ponedjeljak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Stručno povjerenstvo koje je bilo zaduženo da napravi analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije upravo nam je danas prezentiralo svoje zaključke. Obavijestit ćemo vas jako brzo o daljnjim koracima", izjavio je ministar Glavina upitan o budućnosti Poljuda uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Moramo prvo vidjeti što nam struka predlaže i što je izvedivo ili nije, u vidu sanacije postojećeg stanja stadiona. To je svakako jedan od osnovnih koraka. Ne nužno zbog odluka koje su vezane za budućnost, je li se obnavlja postojeći ili gradi novi stadion, nego radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona u ovom trenutku", dodao je Glavina.

Kazao je kako očekuje da će se u sljedećih nekoliko dana dogovoriti predstavljanje cjelokupnog dokumenta javnosti, koji je opisao kao stručan i opsežan, nakon čega će se donositi daljnje odluke.

Mišljenja o budućnosti Poljuda i dalje su podijeljena, pri čemu se jedni zauzimaju za rušenje postojećeg i izgradnju novog stadiona, a drugi za obnovu.