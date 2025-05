Glavina za produženi vikend očekuje jači turistički promet

Dosadašnji rezultati u turizmu ove godine su zadovoljavajući, a kako se približava produženi vikend oslonjen na Dan državnosti 30. svibnja, to će sigurno biti prilika da se ostvari značajniji broj dolazaka i noćenja turista, izjavio je u utorak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Sudjelujući u utorak na konferenciji "Hrvatska i Slovenija povezane kapitalom" Glavina je osim ukupnih iznio i očekivanja dobrih rezultata u hrvatskom turizmu ove sezone sa slovenskog tržišta, koje je do sada ove godine u plusu u dolascima i noćenjima od oko pet posto u odnosu na lani.

Ocijenio je da predsezona ide dobro te da se, iako je tu jako važno lijepo vrijeme, očekuje jači turistički promet do kraja tjedna zbog produženog vikenda.

"Do početka svibnja turizam je bio u plusu od nekoliko postotaka u odnosu na lani, a u svibnju je do sada u blagom minusu, no mi gledamo širu sliku odnosno važno je kako će proći prvih šest mjeseci i to će nam biti indikator koliko smo kvalitetno radili. Nakon toga slijedi glavna ljetna sezona i posezona i ponovit ću: mislim da bismo zbog svih izazova, geopolitičkih i ekonomskih nesigurnosti, svi bili itekako sretni da se ove godine ponove iste brojke kao prošle", poručio je ministar.