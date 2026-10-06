Obavijesti

News

Komentari 0
AKO JE BILO PROPUSTA...

Glavni državni inspektor o otpadu u Gospiću: Prvi ću prijaviti onog tko je odgovoran

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glavni državni inspektor o otpadu u Gospiću: Prvi ću prijaviti onog tko je odgovoran
Zagreb: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u Lici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Inspektori su također aktivni u Sisku, gdje se sumnja na zakopani opasni otpad na gradilištu novog spa centra, a rezultati analiza očekuju se uskoro

Glavni državni inspektor Tonči Glavinić pričao je za RTL o problemu opasnog otpada koji je tjednima u fokusu javnosti. Komentirao je sanaciju gotovo 37 tisuća tona otpada zakopanog u Gospiću, kao i novo potencijalno nalazište opasnih tvari na gradilištu u Sisku. Problem u Gospiću, gdje se prema analizama nalaze iznimno visoke koncentracije bakra, olova i cinka, nije nastao preko noći. Glavinić je naglasio da je Državni inspektorat i ranije postupao, ukinuvši dozvole u dva navrata i izrekavši ukupno petnaest kazni u iznosu od gotovo 140 tisuća eura. Unatoč tome, šteta je ogromna, a sanacija koja uključuje postavljanje zaštitne geomembrane nedavno je počela. Glavinić je naložio potpunu reviziju cijelog predmeta otkad je zaprimljena prva prijava u ljeto 2023. godine. Iako revizija još traje, tvrdi da su inspektori zaštite okoliša postupali prema ovlastima, no obećava stroge sankcije ako se utvrde propusti.

​- Ako se ustanovi da je netko odgovoran, ja ću prvi osobno prijaviti onoga tko je odgovoran. Vjerujem u nadležne institucije koje provode svoj postupak i da ćemo kroz kazneni progon i rezultate istražnih radnji doznati imena i prezimena pojedinaca koji su odgovorni za ovo što se dogodilo u Gospiću - rekao je Glavinić za RTL.

Osim u Lici, inspektori su trenutno zauzeti i situacijom u Sisku, gdje su policijske trake ogradile gradilište novog spa centra Terme Jodno. Tamo se sumnja na zakopani opasni otpad, a inspektori su odmah nakon prijave izašli na teren zajedno s drugim nadležnim tijelima. Glavinić je napomenuo da se lokacija osigurala te da se čekaju službeni rezultati analiza kako bi se utvrdilo o kojoj je tvari i količini riječ. Nije htio nagađati o prisutnosti žive prije nego što struka da konačnu riječ.

​- Po zaprimanju njihovih rezultata sigurno ćemo pravovremeno informirati javnost. Pustimo da se inspekcijski posao odradi - poručio je inspektor.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže
PRIPREMITE KIŠOBRANE

Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže

U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026