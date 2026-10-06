Glavni državni inspektor o otpadu u Gospiću: Prvi ću prijaviti onog tko je odgovoran

Glavni državni inspektor Tonči Glavinić pričao je za RTL o problemu opasnog otpada koji je tjednima u fokusu javnosti. Komentirao je sanaciju gotovo 37 tisuća tona otpada zakopanog u Gospiću, kao i novo potencijalno nalazište opasnih tvari na gradilištu u Sisku. Problem u Gospiću, gdje se prema analizama nalaze iznimno visoke koncentracije bakra, olova i cinka, nije nastao preko noći. Glavinić je naglasio da je Državni inspektorat i ranije postupao, ukinuvši dozvole u dva navrata i izrekavši ukupno petnaest kazni u iznosu od gotovo 140 tisuća eura. Unatoč tome, šteta je ogromna, a sanacija koja uključuje postavljanje zaštitne geomembrane nedavno je počela. Glavinić je naložio potpunu reviziju cijelog predmeta otkad je zaprimljena prva prijava u ljeto 2023. godine. Iako revizija još traje, tvrdi da su inspektori zaštite okoliša postupali prema ovlastima, no obećava stroge sankcije ako se utvrde propusti.

​- Ako se ustanovi da je netko odgovoran, ja ću prvi osobno prijaviti onoga tko je odgovoran. Vjerujem u nadležne institucije koje provode svoj postupak i da ćemo kroz kazneni progon i rezultate istražnih radnji doznati imena i prezimena pojedinaca koji su odgovorni za ovo što se dogodilo u Gospiću - rekao je Glavinić za RTL.

Osim u Lici, inspektori su trenutno zauzeti i situacijom u Sisku, gdje su policijske trake ogradile gradilište novog spa centra Terme Jodno. Tamo se sumnja na zakopani opasni otpad, a inspektori su odmah nakon prijave izašli na teren zajedno s drugim nadležnim tijelima. Glavinić je napomenuo da se lokacija osigurala te da se čekaju službeni rezultati analiza kako bi se utvrdilo o kojoj je tvari i količini riječ. Nije htio nagađati o prisutnosti žive prije nego što struka da konačnu riječ.

​- Po zaprimanju njihovih rezultata sigurno ćemo pravovremeno informirati javnost. Pustimo da se inspekcijski posao odradi - poručio je inspektor.

