Glavni državni inspektor Tonči Glavinić preuzeo dužnost

Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić u petak je službeno stupio na dužnost i preuzeo Izvješće o radu Državnog inspektorata, objavljeno je na stranicama te institucije.

Novoizabrani glavni državni inspektor Tonči Glavinić u petak 11. rujna 2026. godine u Državnom inspektoratu od zamjenika Ivana Samca preuzeo je Izvješće o radu Državnog inspektorata za razdoblje 1. travnja 2019. - 10. rujna 2026. godine. Tom prigodom zamjenik Samac je poželio novom glavnom državnom inspektoru dobrodošlicu te puno uspjeha u obnašanju dužnosti.

"Zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Ova funkcija sa sobom nosi veliku čast, ali i odgovornost te joj pristupam savjesno, profesionalno i odgovorno", izjavio je novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić te dodao da će se u danima koji dolaze detaljno upoznati s radom Inspektorata.

Vlada je u četvrtak imenovala Glavinića novim glavnim državnim inspektorom na razdoblje od pet godina. Glavinić dolazi na mjesto Andrije Mikulića koji je tu dužnost morao napustiti u studenom 2025. kada je uhićen zbog sumnje u primanje mita.