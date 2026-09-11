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preuzeo je Izvješće

Glavni državni inspektor Tonči Glavinić preuzeo dužnost

Piše HINA,
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Glavni državni inspektor Tonči Glavinić preuzeo dužnost
Državni tajnik Tonči Glavinić otkrio je zašto se odgađa rušenje Vjesnika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić preuzeo je dužnost u Državnom inspektoratu i najavio posvećenost profesionalnom radu te upoznavanje s izvješćem o radu institucije.

Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić u petak je službeno stupio na dužnost i preuzeo Izvješće o radu Državnog inspektorata, objavljeno je na stranicama te institucije.

Novoizabrani glavni državni inspektor Tonči Glavinić u petak 11. rujna 2026. godine u Državnom inspektoratu od zamjenika Ivana Samca preuzeo je Izvješće o radu Državnog inspektorata za razdoblje 1. travnja 2019. - 10. rujna 2026. godine. Tom prigodom zamjenik Samac je poželio novom glavnom državnom inspektoru dobrodošlicu te puno uspjeha u obnašanju dužnosti.

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"Zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Ova funkcija sa sobom nosi veliku čast, ali i odgovornost te joj pristupam savjesno, profesionalno i odgovorno",  izjavio je novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić te dodao da će se u danima koji dolaze detaljno upoznati s radom Inspektorata.

Vlada je u četvrtak imenovala Glavinića novim glavnim državnim inspektorom na razdoblje od pet godina. Glavinić dolazi na mjesto Andrije Mikulića koji je tu dužnost morao napustiti u studenom 2025. kada je uhićen zbog sumnje u primanje mita.   

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