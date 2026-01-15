Obavijesti

News

Komentari 1
I DALJE NAPREDUJU

Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Iscrpljena ukrajinska vojska je na bojišnici nadjačana i po broju ljudi i količini naoružanja od početka ruske invazije u veljači 2022.

Admiral

Ruske snage zauzele su više od 300 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija u prvoj polovici siječnja, kazao je načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov u četvrtak.

Rusija je rekla da je prošle godine osvojila 6640 četvornih kilometara u Ukrajini.

Ukrajinski parlament je u srijedu imenovao mladog tehnokrata Mihaila Fedorova ministrom obrane dok vlada nastoji potaknuti inovacije kako bi ojačala vojsku u vrijeme teške faze gotovo četiri godine dugog rata.

Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je 34-godišnjem Fedorovu naredio da implementira brza odluke radi zaštite ukrajinskog neba, jačanja opskrbnih linija do bojišnice i uvođenja drugih tehnoloških rješenja kako bi se zaustavio ruski prodor.

Ruske snage sporo napreduju u istočnoj Donjeckoj oblasti te nastoje probiti obrambene linije na jugu i sjeveroistoku.

S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata ne uspijevaju dovesti do opipljivih rezultata, Kijev se suočava s potrebom da ojača svoje oružane snage koje broje oko milijun pripadnika.

Komentari 1
Govoreći kasnije u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je rekao da nije učinjeno dovoljno kako bi se riješile posljedice napada te da će izvanredno stanje omogućiti vlastima "više mogućnosti i fleksibilnosti".
