Iscrpljena ukrajinska vojska je na bojišnici nadjačana i po broju ljudi i količini naoružanja od početka ruske invazije u veljači 2022.
Glavni ruski general: 'Zauzeli smo 300 četvornih kilometara teritorija Ukrajine u siječnju'
Ruske snage zauzele su više od 300 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija u prvoj polovici siječnja, kazao je načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov u četvrtak.
Rusija je rekla da je prošle godine osvojila 6640 četvornih kilometara u Ukrajini.
Ukrajinski parlament je u srijedu imenovao mladog tehnokrata Mihaila Fedorova ministrom obrane dok vlada nastoji potaknuti inovacije kako bi ojačala vojsku u vrijeme teške faze gotovo četiri godine dugog rata.
Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je 34-godišnjem Fedorovu naredio da implementira brza odluke radi zaštite ukrajinskog neba, jačanja opskrbnih linija do bojišnice i uvođenja drugih tehnoloških rješenja kako bi se zaustavio ruski prodor.
Iscrpljena ukrajinska vojska je na bojišnici nadjačana i po broju ljudi i količini naoružanja od početka ruske invazije u veljači 2022.
Ruske snage sporo napreduju u istočnoj Donjeckoj oblasti te nastoje probiti obrambene linije na jugu i sjeveroistoku.
S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata ne uspijevaju dovesti do opipljivih rezultata, Kijev se suočava s potrebom da ojača svoje oružane snage koje broje oko milijun pripadnika.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+